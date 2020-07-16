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Автоспорт

Решение по протесту Renault ожидается в августе

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В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.

В FIA приняли протест, опечатали и изъяли воздуховоды передних и задних тормозов RP20. Кроме того, в федерации отправили дополнительный запрос Mercedes с просьбой предоставить для изучения воздуховоды передних и задних тормозов машины W10 2019 года, чтобы сравнить их с изъятыми деталями.

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Решение о том, когда будет рассмотрен протест, пока нет, однако совершенно точно этого не произойдёт в ближайшие дни. По информации из паддока Хунгароринга, вердикт ожидается во время одного из двух этапов в Сильверстоуне. Первая гонка в Сильверстоуне запланирована на 2 августа, вторая – на 9 августа.

Если в FIA признают вину Racing Point, то команда будет лишена очков, заработанных во всех гонках, в которых на машинах стояли детали, нарушающие регламент.

Источник:www.f1news.ru
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