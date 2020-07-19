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Автоспорт

40 минут до старта: Комментарий Лэнса Стролла

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Перед стартом Гран При Венгрии квалифицировавшийся третьим Лэнс Стролл сказал, что на подсыхающей трассе борьба может получиться очень острой.

Лэнс Стролл: «Вчера у меня и команды был очень удачный день, нам удалось занять весь второй ряд стартового поля. Мы понимали, что наша машина быстра, но всё же предполагали, что здесь у McLaren, Red Bull Racing и Ferrari будет больше скорости. В квалификации у нас во всех сессиях было комфортное преимущество над ними, это очень здорово!

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Но гонка всегда отдельная история. Сейчас над трассой идет дождь, прогноз говорит, что он продлится еще какое-то время – посмотрим, что получится. Предугадать результат в таких условиях очень сложно. В начале гонки будет важно удержаться на трассе, а потом, как мне кажется, асфальт будет постепенно подсыхать. Нужно избегать инцидентов, выбирать оптимальную траекторию и держать хороший темп. На подсыхающей трассе борьба может получиться очень острой».

Источник:www.f1news.ru
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