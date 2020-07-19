Роберт Шварцман: Результат меня удивил!

Роберт Шварцман – единственный гонщик Формулы 2, которому в этом сезоне удалось одержать уже две победы, и после субботнего триумфа на Хунгароринге он продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего соперника, Каллума Айлотта, на 22 очка.

«Если честно, у меня просто нет слов! – сказал российский гонщик команды Prema Racing после финиша. – Гонку я начинал 11-м, из середины стартового поля, а впереди были все самые сильные парни. Мой план был таким: хорошо стартовать и сразу отыграть как можно больше позиций. Это мне удалось, я ехал 6-м, и здорово, что тактика у нас была не такая, как у остальных.

Мы использовали более жёсткие шины, проехали длинный первый отрезок, причём каждый круг я проходил на пределе, вот только после пит-стопа я сильно заблокировал колёса в 1-м повороте, что произошло неожиданно.

Но на свежей резине я обогнал Каллума Айлотта, Луку Гиотто и Мика Шумахера, у меня был хороший темп, и я начал от них отрываться. Хотя все девять кругов чувствовалась сильная вибрация, я делал всё, что мог, и мы победили!

Команда отлично поработала, тактика была лучшая, пит-стоп – быстрым, а машина показала себя очень хорошо. Всё было просто здорово! Результат меня удивил, но я понимал, что скорость в любом случае позволит хорошо выступить, и сегодня мы продемонстрировали наш потенциал. Я уверен, что нам под силу добиться ещё более высоких результатов!»