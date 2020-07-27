Жан Тодт: FIA – вне политики

Сезон 2020 года в Формуле 1 не похож на предыдущие не только из-за очень позднего начала и серий из трёх гонок подряд. В этом году чемпионат неожиданно приобрёл некую политическую окраску, прежде всего из-за Льюиса Хэмилтона, который начал использовать Формулу 1 в качестве трибуны для выражения солидарности с движением Black Lives Matter, направленного против расизма.

По мнению шестикратного чемпиона мира, нужно делать намного больше, чтобы искоренить это зло, и на днях у него был обстоятельный разговор с Жаном Тодтом, который предпочёл занять вполне разумную позицию.

«У меня всегда найдётся время для людей, которых что-то заботит и которые хотят чего-то добиться. Думаю, это здорово, когда такой лидер, как Хэмилтон, высказывает своё мнение, – прокомментировал президент FIA в интервью агентству AFP. – Но наша организация – вне политики, как и Международный Олимпийский комитет, с которым мы очень тесно сотрудничаем».

Что касается способов выражения солидарности и каких-то символических жестов, то, по мнению Тодта, это личное дело каждого: «Есть люди, которые хотят преклонить колено, а есть другие, которые не хотят действовать именно таким образом. Это и есть свобода и демократия. В любом случае, мы должны гарантировать соблюдение этих принципов.

Безусловно, при этом FIA – за расовое многообразие, а также мы давно придерживаемся принципа гендерного равенства».