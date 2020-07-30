Танабе: В Сильверстоуне нам вновь придётся непросто

Трасса в Сильверстоуне, принимающая четвёртый и пятый этапы чемпионата мира, отличается очень быстрыми поворотами, и средние скорости там – одни из самых высоких в сезоне. Соответственно, силовая установка работает с максимальными нагрузками, и от её эффективности напрямую зависят результаты.

Об особенностях работы в дни уик-эндов на классическом британском автодроме в 2020 году рассказал Тойохару Танабе, технический директор Honda F1.

Тойохару Танабе: «Ждать начала сезона пришлось долго, но вот три первые гонки уже позади, и теперь мы начинаем следующую серию из трёх этапов подряд. Наша гоночная бригада вернулась на базу Honda F1 в Милтон-Кинс из Венгрии, и поскольку в прошлый уик-энд гонок не было, все смогли немного отдохнуть после нескольких напряжённых недель.

Но работа продолжается, при этом нам приходится соблюдать различные ограничения и в ходе периода подготовки, и когда мы трудимся на трассе.

В первых трёх Гран При вместе с Red Bull Racing мы дважды финишировали в первой тройке, но при этом видим, что заметно отстаём от соперников, поэтому продолжаем сотрудничать с командой, чтобы ликвидировать это отставание.

В Японии, в исследовательском центре Honda в Сакуре, наши специалисты занимаются разработкой решений тех проблем, с которыми мы столкнулись на первых трёх этапах, а также анализируют и оптимизируют тактику работы с силовыми установками.

Обычно гонка в Сильверстоуне становится одним из самых ярких событий сезона, и на автодроме собираются тысячи болельщиков – энтузиастов автоспорта, но, к сожалению, в этом году нам будет не хватать той невероятной атмосферы, которую они создают.

Это домашняя гонка для Red Bull Racing, а также для большинства команд Формулы 1, к тому же Сильверстоун находится совсем недалеко от британской базы Honda F1. Обычно пилоты Red Bull её посещают, встречаются с нашими сотрудниками, которые не входят в гоночную бригаду, но зато получают возможность посмотреть Гран При с трибун автодрома вместе со своими семьями, чтобы увидеть результат своей работы.

Печально, что сейчас это невозможно, но мы знаем, что все будут следить за нашим прогрессом и болеть за нас, находясь дома перед телевизорами.

Большинство гонщиков считают Сильверстоун одной из своих любимых трасс, поскольку она очень быстрая, и там очень интересные повороты. Машина и силовая установка проходят там очень жёсткую проверку. Мотористы Honda и две наши команды многому научились по ходу первых трёх этапов сезона, и в предстоящий уик-энд мы в полной мере используем этот опыт.

В прошлом году британская гонка сложилась непросто, и мы упустили подиум из-за инцидента. Полагаем, в этом году нам вновь придётся непросто, но вместе с двумя нашими командами мы постараемся максимально активно атаковать».