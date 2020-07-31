Ф-1. Гран-при Великобритании: превью и трансляция

Будет странно наблюдать за гонкой в ​​Сильверстоуне без восторженной толпы, связанной с местом проведения, а также с изобразительными кривыми, которых здесь в изобилии. Британские фанаты должны удовлетвориться телевизионной трансляцией, но они могут рассчитывать на положительные эмоции. В этом году им действительно есть кого подбодрить. Не только Льюис Хэмилтон может принести им радость. Они также могут рассчитывать на двух молодых звезд – Ландо Норриса и Джорджа Рассела.

Основная информация о Гран При:

Название трека: Circuit Silverstone

Длина трассы: 5 891 км

Количество кругов: 52

Последний победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Рекордный круг в гонке: 1:27.369, Льюис Хэмилтон (Mercedes, 2019)

Рекордный круг в квалификации: 1:25,093, Валттери Боттас (Mercedes, 2019)

Первый из двух этапов на легендарной трассе Сильверстоун – Гран-при Великобритании. Пилоты знают объект очень хорошо, и в нынешних технических характеристиках автомобилей им очень нравится проходить скоростные повороты Copse, затем Maggotts и Becketts. Кроме того, две зоны DRS – Веллингтон и Ангар на прямых – предоставляют идеальные возможности для обгона.

В Сильверстоуне состоялся первый в истории Гран-при Формулы 1 в 1950 году. Объект был построен на руинах бывшего аэропорта RAF и за эти годы сумел достичь звания легендарной гоночной трассы и колыбели самой быстрой гоночной серии в мире.

Прогноз погоды

Не нужно готовиться к дождевым выходным. Сегодня погода отличная, и ожидается, что температура достигнет даже 33 градусов. С субботы будет прохладно, может выпасть небольшой дождь. Но вряд ли будет дождевая квалификация. Гонка пройдет на сухой трассе, а температура воздуха составит всего 22 градуса, что, безусловно, благоприятно для Mercedes.

Хэмилтон снова фаворит

Первые три раунда сезона 2020 года ясно показали, что Mercedes снова имеет лучшую машину. Речь идет даже не об инновационной системе DAS, а о целом. Их привод снова является самым мощным, а характеристики вождения просто потрясающими. И в Австрии, и в Венгрии мы смогли это ясно увидеть. В Британии не должно ничего измениться.

Учитывая только пилотов команды Льюис Хэмилтон станет явным фаворитом. Для шестикратного чемпиона мира это домашний раунд, который он уже выиграл шесть раз – впервые в 2008 году и в последний раз год назад. Так что это делает его самым успешным гонщиком в Сильверстоуне. В следующее воскресенье нынешний лидер общей классификации сможет добавить к своим достижениям свою седьмую победу в британском ГП, и, учитывая его форму, это наиболее вероятный сценарий.

У Валттери Боттаса меньше шансов, хотя он выиграл поул в Сильверстоуне год назад, опередив Хэмилтона всего на 6 тысячных секунды. Однако в гонке у финна не было шансов с партнером по команде, и он пересек финишную черту более чем за 24 секунды позади британца. В этом году может быть похоже, даже если учесть тот факт, что Боттас выиграл первую гонку сезона. Однако две недели назад он проиграл не только своему партнеру по команде, но и Максу Ферстаппену. Так что не похоже, что в королевстве Льюиса он сможет победить его.

Что у Red Bull

Здесь тяжело что-то предполагать. У Red Bull солидный автомобиль в гоночном темпе, но отсутствие квалификационного темпа и их проигрыш Mercedes слишком велики, чтобы быть в состоянии эффективно конкурировать с командой из Бракли. Команда из Милтон Кейнс должна сосредоточиться в первую очередь на завоевании второго места в чемпионате конструкторов. Для них это не должно быть большой проблемой, так как Макс Ферстаппен может даже бороться за второе место в личном зачем при определенных обстоятельствах. Тем не менее, форма Алекса Альбона и то, как команда относится к нему, могут сделать весь процесс отрыва от остальной части поля гораздо менее плавной.

Racing Point все еще в центре внимания

Автомобили Racing Point в Венгрии не только унизили конкуренцию в виде McLaren, Ferrari и особенно Renault, но и вступили в борьбу с Red Bull. На Гран При Великобритании все будут смотреть на них, но не только из-за их формы, но и за кулисами. Темы протеста Renault по поводу предполагаемого использования проекта Mercedes и предполагаемого перехода Себастьяна Феттеля в следующем году по-прежнему занимают болельщиков и журналистов, но как раз перед гонкой появилась другая, возможно, более важная тема. Серхио Пересу пришлось пойти на принудительную изоляцию из-за положительного результата теста на Covid-19. Было известно, что рано или поздно первый случай коронавируса появится в ставке, но не ожидалось, что это будет пилот. Это показывает, что пандемия коронавируса может повлиять на итоговые результаты, если инфекция или предполагаемая инфекция исключат пилота, возможно, даже из нескольких гоночных уик-эндов. Нико Хюлькенберг вернется в чемпионат и заменит Переса и сразу получает болид, который может завезти его на подиум.

У Ferrari нет надежды

В Ferrari уже открыто говорят о том, что стало очевидным для всех. Они могут вернуться к победе только после изменения правил. Конечно, имеет смысл сосредоточиться на автомобиле 2022 года как можно раньше, но это означает два долгих сезона неудач, которые будут чрезвычайно болезненными для команды. В этом году нас ждут три гонки в Италии. Возможно, для Ferrari лучше, чтобы болельщики не были допущены на трибуны, потому что они, скорее всего, стали бы свидетелями очень печальных событий для них. Гонки в Сильверстоуне, трассе, где большое количество прямых участков и мощность двигателя имеют решающее значение, станут тяжелой реальностью для Ferrari, где будет показан реальный масштаб их проблем. Похоже, на данный момент у них нет шансов на конкуренцию с автомобилями Racing Point, но вопрос в том, как выглядят их шансы в борьбе за четвертую позицию среди McLaren и Renault.

Трансляция

В прямом эфире квалификацию в 16:00 покажет телеканал Сетанта Спорт в субботу. В воскресенье в 16:05 на том же канале начало трансляции гонки.