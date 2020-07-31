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Автоспорт

Ф-1. Гран-при Великобритании: превью и трансляция

ВикторНет комментариев
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Будет странно наблюдать за гонкой в ​​Сильверстоуне без восторженной толпы, связанной с местом проведения, а также с изобразительными кривыми, которых здесь в изобилии. Британские фанаты должны удовлетвориться телевизионной трансляцией, но они могут рассчитывать на положительные эмоции. В этом году им действительно есть кого подбодрить. Не только Льюис Хэмилтон может принести им радость. Они также могут рассчитывать на двух молодых звезд – Ландо Норриса и Джорджа Рассела.

Основная информация о Гран При:

Название трека: Circuit Silverstone

Длина трассы: 5 891 км

Количество кругов: 52

Последний победитель: Льюис Хэмилтон (Mercedes)

Рекордный круг в гонке: 1:27.369, Льюис Хэмилтон (Mercedes, 2019)

Рекордный круг в квалификации: 1:25,093, Валттери Боттас (Mercedes, 2019)

Первый из двух этапов на легендарной трассе Сильверстоун – Гран-при Великобритании. Пилоты знают объект очень хорошо, и в нынешних технических характеристиках автомобилей им очень нравится проходить скоростные повороты Copse, затем Maggotts и Becketts. Кроме того, две зоны DRS – Веллингтон и Ангар на прямых – предоставляют идеальные возможности для обгона.

В Сильверстоуне состоялся первый в истории Гран-при Формулы 1 в 1950 году. Объект был построен на руинах бывшего аэропорта RAF и за эти годы сумел достичь звания легендарной гоночной трассы и колыбели самой быстрой гоночной серии в мире.

Прогноз погоды

Не нужно готовиться к дождевым выходным. Сегодня погода отличная, и ожидается, что температура достигнет даже 33 градусов. С субботы будет прохладно, может выпасть небольшой дождь. Но вряд ли будет дождевая квалификация. Гонка пройдет на сухой трассе, а температура воздуха составит всего 22 градуса, что, безусловно, благоприятно для Mercedes.

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Хэмилтон снова фаворит

Первые три раунда сезона 2020 года ясно показали, что Mercedes снова имеет лучшую машину. Речь идет даже не об инновационной системе DAS, а о целом. Их привод снова является самым мощным, а характеристики вождения просто потрясающими. И в Австрии, и в Венгрии мы смогли это ясно увидеть. В Британии не должно ничего измениться.

Учитывая только пилотов команды Льюис Хэмилтон станет явным фаворитом. Для шестикратного чемпиона мира это домашний раунд, который он уже выиграл шесть раз – впервые в 2008 году и в последний раз год назад. Так что это делает его самым успешным гонщиком в Сильверстоуне. В следующее воскресенье нынешний лидер общей классификации сможет добавить к своим достижениям свою седьмую победу в британском ГП, и, учитывая его форму, это наиболее вероятный сценарий.

У Валттери Боттаса меньше шансов, хотя он выиграл поул в Сильверстоуне год назад, опередив Хэмилтона всего на 6 тысячных секунды. Однако в гонке у финна не было шансов с партнером по команде, и он пересек финишную черту более чем за 24 секунды позади британца. В этом году может быть похоже, даже если учесть тот факт, что Боттас выиграл первую гонку сезона. Однако две недели назад он проиграл не только своему партнеру по команде, но и Максу Ферстаппену. Так что не похоже, что в королевстве Льюиса он сможет победить его.

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Что у Red Bull

Здесь тяжело что-то предполагать. У Red Bull солидный автомобиль в гоночном темпе, но отсутствие квалификационного темпа и их проигрыш Mercedes слишком велики, чтобы быть в состоянии эффективно конкурировать с командой из Бракли. Команда из Милтон Кейнс должна сосредоточиться в первую очередь на завоевании второго места в чемпионате конструкторов. Для них это не должно быть большой проблемой, так как Макс Ферстаппен может даже бороться за второе место в личном зачем при определенных обстоятельствах. Тем не менее, форма Алекса Альбона и то, как команда относится к нему, могут сделать весь процесс отрыва от остальной части поля гораздо менее плавной.

Racing Point все еще в центре внимания

Автомобили Racing Point в Венгрии не только унизили конкуренцию в виде McLaren, Ferrari и особенно Renault, но и вступили в борьбу с Red Bull. На Гран При Великобритании все будут смотреть на них, но не только из-за их формы, но и за кулисами. Темы протеста Renault по поводу предполагаемого использования проекта Mercedes и предполагаемого перехода Себастьяна Феттеля в следующем году по-прежнему занимают болельщиков и журналистов, но как раз перед гонкой появилась другая, возможно, более важная тема. Серхио Пересу пришлось пойти на принудительную изоляцию из-за положительного результата теста на Covid-19. Было известно, что рано или поздно первый случай коронавируса появится в ставке, но не ожидалось, что это будет пилот. Это показывает, что пандемия коронавируса может повлиять на итоговые результаты, если инфекция или предполагаемая инфекция исключат пилота, возможно, даже из нескольких гоночных уик-эндов. Нико Хюлькенберг вернется в чемпионат и заменит Переса и сразу получает болид, который может завезти его на подиум.

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У Ferrari нет надежды

В Ferrari уже открыто говорят о том, что стало очевидным для всех. Они могут вернуться к победе только после изменения правил. Конечно, имеет смысл сосредоточиться на автомобиле 2022 года как можно раньше, но это означает два долгих сезона неудач, которые будут чрезвычайно болезненными для команды. В этом году нас ждут три гонки в Италии. Возможно, для Ferrari лучше, чтобы болельщики не были допущены на трибуны, потому что они, скорее всего, стали бы свидетелями очень печальных событий для них. Гонки в Сильверстоуне, трассе, где большое количество прямых участков и мощность двигателя имеют решающее значение, станут тяжелой реальностью для Ferrari, где будет показан реальный масштаб их проблем. Похоже, на данный момент у них нет шансов на конкуренцию с автомобилями Racing Point, но вопрос в том, как выглядят их шансы в борьбе за четвертую позицию среди McLaren и Renault.

Трансляция

В прямом эфире квалификацию в 16:00 покажет телеканал Сетанта Спорт в субботу. В воскресенье в 16:05 на том же канале начало трансляции гонки.

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Тэги: главноеФ-1
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