Ф3: Логан Сарджент выиграл квалификацию в Сильверстоуне

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Победой Логана Сарджента завершилась квалификация Формулы 3 в Сильверстоуне. Для гонщика Prema этот поул стал первым в карьере. Вместе с ним из первого ряда в субботней гонке будет стартовать Лиам Лоусон из Hitech GP.

В начале сессии гонщики не сразу атаковали, проезжая по два установочных круга. Первое серьёзное время показал Тео Пуршер – 1:47.397 с. Практически сразу же его результат превзошли Дэвид Бекман и Лиам Лоусон. Затем в борьбу вступили Оскар Пиастри и Логан Сарджент, показавшие первое и четвёртое время. Результаты Дуэна и Хьюза были аннулированы за выезд за пределы трассы. Впрочем, оба смогли заново проехать круги с 15-м и 8-м временем соответственно.

Под конец первой серии кругов Сарджент показал лучший второй сектор, поднявшись с 5-й строчки на первую – 1:46.629 с. Таким образом, Логан закончил лидером первую попытку. Александр Смоляр в шести десятых секунды позади Сарджента расположился на седьмой строчке.

На вторую попытку у гонщиков оставалось менее пяти минут. Лиам Лоусон первым показал лучшее время, но его результат сразу же превзошёл Оскар Пиастри. Однако на последнем быстром круге сначала Лоусон, а затем и Логан Сарджент улучшили время австралийца.

Александр Смоляр квалифицировался девятым. Дебютант чемпионата Бен Барникоат показал двадцатое время, уступив лидеру 1,2 секунды. Давид Шумахер квалифицировался 27-м, а единственная пилотесса Формулы 3 София Флёрш – 16-й.

Пилот

Команда

Время

Разница

Круги

1. Л.Сарджент

Prema Racing

1’46.257

–

11

2. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

1’46.315

0.058

12

3. О.Пиастри

Prema Racing

1’46.383

0.126

11

4. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

1’46.730

0.473

12

5. Ф.Вести

Prema Racing

1’46.785

0.528

11

6. С.Фернандес

ART Grand Prix

1’46.896

0.639

12

7. Д.Хьюз

HWA Racelab

1’46.910

0.653

12

8. Л.Цендели

Trident

1’46.941

0.684

12

9. А.Смоляр

ART Grand Prix

1’46.941

0.684

12

10. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

1’46.986

0.729

13

11. Д.Бекман

Trident

1’47.002

0.745

12

12. Т.Пуршер

ART Grand Prix

1’47.044

0.787

12

13. Б.Вискаал

MP Motorsport

1’47.148

0.891

11

14. Р.Ферсхор

MP Motorsport

1’47.162

0.905

10

15. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

1’47.177

0.920

11

16. С.Флёрш

Campos Racing

1’47.344

1.087

12

17. О.Колдуэлл

Trident

1’47.382

1.125

11

18. А.Перони

Campos Racing

1’47.394

1.137

11

19. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

1’47.429

1.172

12

20. Б.Барникоат

Carlin Buzz Racing

1’47.462

1.205

11

21. Д.Дуэн

HWA Racelab

1’47.474

1.217

12

22. Л.Дюннер

MP Motorsport

1’47.504

1.247

11

23. Р.Станек

Charouz Racing System

1’47.624

1.367

11

24. И.Фрага

Charouz Racing System

1’47.656

1.399

11

25. Э.Фиттипальди

HWA Racelab

1’47.667

1.410

12

26. М.Наннини

Jenzer Motorsport

1’47.717

1.460

13

27. Д.Шумахер

Charouz Racing System

1’47.731

1.474

11

28. К.Дас

Carlin Buzz Racing

1’48.237

1.980

7

29. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

1’48.289

2.032

12

30. А.Деледда

Campos Racing

1’48.384

2.127

11