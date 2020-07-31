Ф3: Логан Сарджент выиграл квалификацию в Сильверстоуне

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Победой Логана Сарджента завершилась квалификация Формулы 3 в Сильверстоуне. Для гонщика Prema этот поул стал первым в карьере. Вместе с ним из первого ряда в субботней гонке будет стартовать Лиам Лоусон из Hitech GP.
В начале сессии гонщики не сразу атаковали, проезжая по два установочных круга. Первое серьёзное время показал Тео Пуршер – 1:47.397 с. Практически сразу же его результат превзошли Дэвид Бекман и Лиам Лоусон. Затем в борьбу вступили Оскар Пиастри и Логан Сарджент, показавшие первое и четвёртое время. Результаты Дуэна и Хьюза были аннулированы за выезд за пределы трассы. Впрочем, оба смогли заново проехать круги с 15-м и 8-м временем соответственно.
Под конец первой серии кругов Сарджент показал лучший второй сектор, поднявшись с 5-й строчки на первую – 1:46.629 с. Таким образом, Логан закончил лидером первую попытку. Александр Смоляр в шести десятых секунды позади Сарджента расположился на седьмой строчке.
На вторую попытку у гонщиков оставалось менее пяти минут. Лиам Лоусон первым показал лучшее время, но его результат сразу же превзошёл Оскар Пиастри. Однако на последнем быстром круге сначала Лоусон, а затем и Логан Сарджент улучшили время австралийца.
Александр Смоляр квалифицировался девятым. Дебютант чемпионата Бен Барникоат показал двадцатое время, уступив лидеру 1,2 секунды. Давид Шумахер квалифицировался 27-м, а единственная пилотесса Формулы 3 София Флёрш – 16-й.
Пилот
Команда
Время
Разница
Круги
1. Л.Сарджент
Prema Racing
1’46.257
–
11
2. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1’46.315
0.058
12
3. О.Пиастри
Prema Racing
1’46.383
0.126
11
4. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1’46.730
0.473
12
5. Ф.Вести
Prema Racing
1’46.785
0.528
11
6. С.Фернандес
ART Grand Prix
1’46.896
0.639
12
7. Д.Хьюз
HWA Racelab
1’46.910
0.653
12
8. Л.Цендели
Trident
1’46.941
0.684
12
9. А.Смоляр
ART Grand Prix
1’46.941
0.684
12
10. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1’46.986
0.729
13
11. Д.Бекман
Trident
1’47.002
0.745
12
12. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1’47.044
0.787
12
13. Б.Вискаал
MP Motorsport
1’47.148
0.891
11
14. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1’47.162
0.905
10
15. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1’47.177
0.920
11
16. С.Флёрш
Campos Racing
1’47.344
1.087
12
17. О.Колдуэлл
Trident
1’47.382
1.125
11
18. А.Перони
Campos Racing
1’47.394
1.137
11
19. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1’47.429
1.172
12
20. Б.Барникоат
Carlin Buzz Racing
1’47.462
1.205
11
21. Д.Дуэн
HWA Racelab
1’47.474
1.217
12
22. Л.Дюннер
MP Motorsport
1’47.504
1.247
11
23. Р.Станек
Charouz Racing System
1’47.624
1.367
11
24. И.Фрага
Charouz Racing System
1’47.656
1.399
11
25. Э.Фиттипальди
HWA Racelab
1’47.667
1.410
12
26. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1’47.717
1.460
13
27. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1’47.731
1.474
11
28. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1’48.237
1.980
7
29. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1’48.289
2.032
12
30. А.Деледда
Campos Racing
1’48.384
2.127
11