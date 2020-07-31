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Автоспорт

Один или два уик-энда для Хюлкенберга?

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Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр заявил сегодня, что пока не знает, сколько Гран При в команде проведёт Нико Хюлкенберг – это зависит от самочувствия Серхио Переса и неопределённости в санитарных правилах.

В команде не понимают, сколько дней Серхио должен оставаться в карантине. В четверг в Великобритании продлили до десяти дней срок обязательной самоизоляции после положительного теста. Но тест на Covid-19, который оказался положительным, Серхио сдал в среду, когда действовало правило семи дней.

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В Racing Point ждут разъяснений от медицинских властей Великобритании, чтобы понять, сколько уик-эндов будет вынужден пропустить Серхио Перес.

Источник:www.f1news.ru
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