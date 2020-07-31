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Серхио Перес пропустит этап

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Второй анализ на Covid19 оказался положительным. Серхио Перес пропустит как минимум этот уик-энд, но скорее всего – обе гонки в Сильверстоуне. Сегодня в Великобритании увеличили продолжительность обязательной изоляции лиц с положительным анализом на коронавирус с семи до десяти дней, так что это затронет и следующую гонку.

По информации пресс-службы Racing Point, Серхио нормально себя чувствует, у него нет опасных симптомов, но гонщик обязан соблюдать строгую изоляцию, как и те сотрудники, которые в последнее время с ним контактировали. Все они отстранены от работы.

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В команде подчеркнули, что проведут уик-энд с двумя машинами. Имя гонщика, который заменит мексиканца, будет названо позже. В числе кандидатов Стоффель Вандорн и Нико Хюлкенберг, но скорее это будет Эстебан Гутьеррес, который уже едет из Лондона в Сильверстоун, чтобы подготовиться к завтрашним тренировкам.

Вероятно, в Mercedes хотели бы оценить гонщика Williams и участника своей молодёжной программы Джорджа Расселла за рулём быстрой машины Racing Point – такой вариант тоже нельзя исключать.

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Это первый случай в текущем сезоне, когда Covid19 обнаружен у гонщика. Прежде лишь несколько раз положительным оказывался анализ у сотрудников команд.

Источник:www.f1news.ru
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