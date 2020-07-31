В Европе Гран При Айфеля покажут на YouTube

Впервые этап чемпионата мира покажут в прямом эфире в интернете: Гран При Айфеля, который пройдёт на Нюрбургринге 11 октября, будет транслироваться на Youtube, но только в ряде европейских стран. Причём, показаны будут все сессии, начиная с пятничных тренировок до воскресной гонки.

Бесплатно посмотреть всю программу уик-энда, включая превью, лучшие моменты и послегоночный анализ смогут болельщики семи стран: Германии, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Швеции и Дании. Это стало возможно благодаря партнёрству Формулы 1 и цифровой платформы YouTube, обеспечивающему значительный ежегодный прирост аудитории чемпионата.

Адам Кротерс, руководитель отдела цифровых медиа Формулы 1: «Мы очень рады вместе с Youtube работать над этим интереснейшим проектом. Мы продолжаем нашу стратегию, направленную на увеличение спектра медиа, с которыми мы сотрудничаем, и расширяем работу с цифровыми платформами.

Крайне важно привлекать внимание болельщиков, которые получают информацию по другим каналам, и YouTube предлагает платформу, позволяющую этого достичь. Также партнёрство с Youtube позволит продолжить нашу работу по увеличению армии болельщиков Формулы 1 за счёт новых способов привлечения новых аудиторий».