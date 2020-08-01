Даниэль Риккардо: В Mercedes отлично справляются!

В субботу в Сильверстоуне Риккардо говорил об итогах квалификации и преимуществе Mercedes…



Вопрос: Даниэль, можно ли сказать, что в квалификации вы выжали из машины максимум?

Даниэль Риккардо: Да! Завершающий быстрый круг я проехал очень чисто, хотя из-за порывистого ветра собрать воедино все три сектора было непросто. С поправкой на условия можно сказать, что я выжал из R.S.20 всё, на что она способна, поэтому доволен своим результатом.

Вопрос: Насколько изменились условия по сравнению с пятницей – и чего вы ждёте от воскресенья?

Даниэль Риккардо: По сравнению с пятницей условия изменились. Вчера у нас был прекрасный жаркий день, а сегодня температура трассы заметно упала. Ветер усилился, стал более порывистым. Не знаю, чего ждать в воскресенье – есть небольшая вероятность дождя, но я бы предположил, что погода будет скорее такой, как сегодня, хотя гонка в жарких условиях была бы интереснее с точки зрения износа шин. Возможно, интриги будет больше через неделю, когда мы получим более мягкие составы.

Вопрос: Если говорить о преклонении колена перед стартом гонки, в расписании уик-энда под это появилось отдельное время?

Даниэль Риккардо: Теперь пит-лейн будет открыт не за тридцать минут до старта гонки, а за сорок. Соответственно, до гимна у нас будет больше времени на разные дела и инициативы. Суеты станет меньше, и мы, наверное, увидим нечто такое, что наблюдали перед первой гонкой сезона, когда все гонщики незадолго до старта собрались вместе. Каждый сам решит, как поступить – кто-то преклонит колено, кто-то просто останется стоять. До гимна для церемонии будет достаточно времени.

Вопрос: Если говорить о лучших гонках в вашей карьере, то Гран При Монако 2018 года особенно выделяется?

Даниэль Риккардо: Безусловно, это была одна из моих лучших гонок. Возможно, из-за разочарования в 2016-м, к тому же это победа в Монако.

Но лично я получил большое удовлетворение от победы в Венгрии 2014 года. Потом после летнего перерыва я финишировал первым в Спа, одержав две победы подряд, проехал лучший круг на последнем круге, чтобы доказать всем и самому себе, что я ни секунды не сомневался в победе.

Вопрос: Сегодня казалось, что вы отстаёте от Эстебана, но в нужный момент показали свою скорость. Вы готовились к этому заранее или резерв скорости был всегда?

Даниэль Риккардо: У меня просто был небольшой мешочек с песком – и в нужный момент я его выбросил. Шутка! Я сказал в паре интервью после квалификации – мне не казалось, что в этот уик-энд всё сложится просто.

Теоретически, всё должно было быть в порядке, но не хватало стабильности – из-за порывистого ветра, из-за самой природы этой скоростной трассы. В таких условиях легко допустить ошибку. Мне всё время казалось, что тот круг, которым я буду доволен – он ещё впереди. Нет, я безусловно верил в себя, и смог прибавить в тот момент, когда это было необходимо.

Вопрос: Учитывая невероятный темп Mercedes, некоторые болельщики начинают обвинять Red Bull и Ferrari в том, что они не в состоянии навязать борьбу лидерам. Мы же не можем обвинять Mercedes в том, что другие команды хуже справляются со своей работой…

Даниэль Риккардо: Безусловно. Я с уважением снимаю шляпу перед Mercedes, ответственность за отставание от лидеров лежит на других командах. Всем нужно работать гораздо усерднее.

Я был в восторге, когда на зимних тестах они показали систему DAS. У них была возможность успокоиться и стать самой самодовольной командой в чемпионате, но нет – они продолжали работу, и на мой взгляд, оказались самыми наименее самодовольными из всех. Очень очень высоко подняли планку – и продолжают её поднимать.

Да, это огорчает их соперников, но должно послужить для них ещё большим источником мотивации, заставить копать гораздо глубже в поиске ответов. А в Mercedes отлично справляются!