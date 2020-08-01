Хэмилтон: К эмоциям от поула невозможно привыкнуть!

Льюис Хэмилтон в седьмой раз выиграл квалификацию в Сильверстоуне, на три десятых опередив напарника…

Льюис Хэмилтон: «Наше преимущество над третьим местом оказалось довольно большим, но это не имеет значения, так как Валттери до последнего заставлял меня выкладываться на пределе, он очень сильно проводит уик-энд. Перед квалификацией я скорректировал настройки, но поведение машины изменилось к худшему, мне было по-настоящему непросто.

Трасса в Сильверстоуне потрясающая, на разных её участках ветер то попутный, то встречный, то боковой. Мчаться здесь – это как жонглировать мячиками, стоя на раскачивающейся платформе! В какой-то момент меня вовсе развернуло. Знаете, в квалификации важно с каждой попыткой чувствовать себя увереннее, но я допустил разворот, у меня не получалось хорошо проехать первый сектор.

Не знаю как, но я сумел собраться и уверенно начал финальную сессию. Первый быстрый круг получился неидеальным, но всё же очень чистым, а второй я проехал еще лучше. Эмоции от хорошего результата всегда потрясающие, к ним невозможно привыкнуть!

Вы сами видите, в этот раз трибуны Сильверстоуна пустые, хотя обычно здесь слышится рёв сирен, развеваются многочисленные флаги, болельщики зажигают файеры, атмосфера царит невероятная. Сейчас энергетика совершенно другая, и болельщиков нам правда очень не хватает. Надеюсь, они всё же радуются за нас у экранов телевизоров.

В очередной раз спасибо команде, всем нашим сотрудникам, что работают на базе Mercedes неподалеку от Сильверстоуна. Они неустанно трудятся ради прогресса, постоянно улучшают машину, что позволяет нам вновь и вновь быть впереди всех. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды!»