Марк Уэббер: Я поставил бы Хэмилтона выше Шумахера

В этом году Льюис Хэмилтон может сравняться с Михаэлем Шумахером по числу титулов, и многие спорят, кого из чемпионов считать лучшим в истории. Марк Уэббер, сражавшийся с обоими в Формуле 1, отдал предпочтение британцу.

Марк Уэббер: «Я поставил бы Льюиса чуть выше Михаэля, Хэмилтон всё делает идеально. Я не хочу сказать, что Михаэль таким не был – но мы сравниваем двух великих людей. Шумахер вывел спорт на новый уровень в плане физической формы и подхода к работе. Он был первым в своём деле. Но поскольку некоторые действия Михаэля были спорными, я поставил бы Льюиса немного выше.

Хэмилтон великолепно выступает и добивается отличных результатов даже за рулём более медленных машин – именно за это я его ценю. А когда он чувствует близость победы или титула, его невозможно остановить».