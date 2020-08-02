Зайдль: Важно то, что мы всё-таки заработали очки

McLaren в Сильверстоуне заработала 12 очков, поскольку Ландо Норрис финишировал пятым, но результат команды мог быть намного лучше, если бы не прокол, из-за которого Карлосу Сайнсу пришлось ехать в боксы на самом последнем круге.

Ландо Норрис (5-й): «Мы вполне прилично провели гонку. Я допустил небольшую ошибку, когда на первом круге атаковал слишком агрессивно, заблокировал колёса и потерял позицию, но в остальном гонка сложилась неплохо.

Не думаю, что сегодня у нас была самая быстрая машина, если сравнивать с командами, с которыми мы боролись. У нас были некоторые проблемы из-за деградации резины, поскольку на значительной части дистанции приходилось атаковать более агрессивно, чем хотелось бы, но в целом мы показали хороший результат.

Не думаю, что сегодня можно было добиться большего. Жаль только, что Карлосу не повезло, он получил прокол».

Карлос Сайнс (13-й): «Если честно, у меня нет слов – думаю, все всё видели на экране. Финал гонки, которая так хорошо складывалась, очень расстроил. Я отлично стартовал, отыграл пару позиций, и на протяжении всей дистанции у меня был хороший темп, я контролировал износ резины и величину отрыва от соперников.

Всё шло нормально, мы претендовали на 4-е место, за которое должны были бы получить 12 очков, но потом произошло разрушение шины, и на последнем круге пришлось ехать в боксы. Очень жаль, мне просто не повезло. Но ничего не поделаешь.

В первых четырёх гонках сезона были потеряны важные очки, и я очень надеюсь, что эта полоса неудач закончится. Поскольку сезон короче, чем обычно, такие потери воспринимаются более болезненно, но мы должны продолжать бороться.

Если говорить о позитивных моментах, то машина произвела неплохое впечатление, а наши механики хорошо проводили пит-стопы, поэтому я переживаю и за них. Но уже завтра мы переключимся на подготовку ко второй гонке в Сильверстоуне и постараемся в полной мере использовать наши скоростные возможности».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Сейчас я очень переживаю из-за Карлоса, которому очень не повезло, хотя он хорошо провёл гонку. Вся команда расстроена, ведь за круг до финиша из-за прокола шины было потеряно столько очков. Но это гонки, и подобные вещи иногда происходят.

Оба гонщика вновь показали хорошую скорость, наша машина вновь была конкурентоспособной, и важно то, что мы всё-таки заработали какие-то очки, поскольку Ландо финишировал пятым. Механики отлично проводили пит-стопы, а наши стратеги принимали правильные решения в условиях прессинга, когда на трассу выезжал автомобиль безопасности.

Позади четыре гонки, и на всех этапах обоим гонщикам удавалось добираться до финиша, не было никаких проблем ни с машиной, ни с силовой установкой. Я благодарю всю команду – у тех, кто входит в гоночную бригаду, и тех, кто работает на базе в Уокинге. А также мы благодарны мотористам Renault за все их усилия.

Жаль, что на автодроме не могли присутствовать наши болельщики, партнёры и сотрудники команды, ведь для McLaren это домашняя гонка, но несмотря на это мы ценим их невероятную поддержку. Теперь у всей команды будет короткая передышка, после чего мы вновь вернёмся в Сильверстоун».