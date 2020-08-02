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Автоспорт

Зак Браун: Алонсо мог бы выступить за McLaren в Инди-500

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Управляющий директор McLaren Group Зак Браун заявил, что в следующем году Фернандо Алонсо мог бы выступить за McLaren в гонке «500 миль Индианаполиса», несмотря на контракт с командой Renault в Формуле 1.

Зак Браун: «Я не знаю, причём здесь его контракт с Renault. В 2021-м гонки не будут пересекаться, к тому же в Инди-500 квалифицируется машина, а не гонщик, так что если он захочет выступить с нами, кто-то другой может за него провести квалификацию. 

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Конечно, нам ещё предстоит оценить собственные силы, но это был бы позитивный сценарий. Если у нас появится свободное место, а Фернандо захочет участвовать, я бы против этого совершенно не возражал».

Источник:www.f1news.ru
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