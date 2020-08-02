Зак Браун: Кэри уверен, что будет 16 или 17 гонок

В Сильверстоуне в ходе общения с прессой Зака Брауна попросили прокомментировать ситуацию с календарём этого необычного сезона и рассказать о том, как в McLaren решают проблемы логистики.

«Сегодня утром у нас была встреча с Чейзом Кэри, он вполне уверен, что будет 16, а, может быть, и 17 гонок, – ответил исполнительный директор McLaren Racing. – По-моему, это здорово, что нам предстоит выступать на нескольких новых трассах. Думаю, весь мир – спонсоры, болельщики, команды – словом, все мы умеем адаптироваться, тем более что другого выбора всё равно нет.

Жаль, конечно, что не будет гонок на некоторых очень важных рынках, с другой стороны, аудитория в основном следит за Формулой 1 через электронные СМИ, поэтому географический аспект не так уж важен. Проходят ли гонки в Америке, Китае или Сильверстоуне – основная аудитория смотрит их по ТВ, хотя, конечно, нам хотелось бы посетить все эти рынки.

Наши деловые партнёры тоже смогли перестроиться, они успешно осваивают новые методы работы, и мы поддерживаем с ними виртуальные контакты.

При таком календаре сезона, когда гонки проходят по три подряд, у команд есть определённые трудности в плане логистики, хотя тяжелее всего приходится семьям наших сотрудников. Но мы все хотим гоняться и очень рады, что приехали в Сильверстоун – к счастью, пока мы выступаем в Европе. К тому же, перед началом сезона все очень долго оставались дома.

Несколько сложнее организовать производство нужных компонентов, ведь нужно точно рассчитать, что вы планируете выпускать – технические новинки или запасные части, ведь гонки следуют одна за другой. Но в целом нет проблем и с этим, мы быстро адаптировались».