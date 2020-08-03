Тото Вольфф: Проблемы с шинами и DAS никак не связаны

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил, что проблемы с расслоением передней левой шины на машинах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса на последних кругах Гран При Великобритании никак не связаны с системой DAS, появившейся на машинах чемпионской команды в этом году.

«Не думаю, что проблемы как-то связаны с DAS, поскольку такую же ситуацию с резиной мы видели у Карлоса Сайнса, – приводит Racefans слова Тото Вольффа. – На переднюю левую шину выпадает максимальная нагрузка на этой трассе. В середине отрезка мы видели пузырение на многих машинах с Hard. Произошедшее не имеет никакого отношения к DAS.

В Pirelli всегда предельно чётко говорят, в чём могут быть проблемы. С момента перехода на машины нынешнего поколения, генерирующие много прижимной силы, было очевидно, что в Сильверстоуне возможно пузырение. Мы это видели даже на примере младших серий. Очень сложно производить шины для машин, генерирующих высокую прижимную силу.

Однако не было ничего необычного в том, чтобы проехать столько кругов на одном комплекте. Мы не шли ни на какие риски, однако я бы не хотел делать выводы о причинах. На трассе было много обломков после вылета Райкконена в конце гонки, а любые изношенные шины гораздо сильнее подвержены проколам. Я считаю, что нужно дождаться итогов анализа от Pirelli. Уверен, они примут правильные решения».