В Red Bull не считают, что упустили победу

Макс Ферстаппен финишировал вторым в Сильверстоуне и заработал дополнительное очко за лучший круг. По итогам уик-энда гонщик Red Bull Racing заработал 19 очков, что стало для него лучшим результатом в сезоне. Его напарник Алекс Элбон получил пятисекундный штраф за столкновение с Кевином Магнуссеном и финишировал восьмым.

Макс Ферстаппен (2-й): «Все спрашивают, можно ли было не проводить пит-стоп для перехода на шины Soft, ведь если бы не вторая смена шин, мы могли победить. Но всё это лишь предположения.

Можно задавать такие вопросы после финиша, но я ни о чём не жалею и считаю, что мы правильно поступили, проведя пит-стоп, чтобы показать лучший круг в гонке. Кто знает, может у меня тоже произошёл бы прокол – такое невозможно предвидеть. В конце концов, в Mercedes заслужили победу, поскольку они были быстрее нас. Некоторые говорят, что Льюису повезло, но на самом деле ему, как и Боттасу, не повезло.

Я рад второму месту, поскольку всё шло к тому, что я финиширую третьим. Мы вновь заработали много очков. На каждом круге я ехал на четыре-пять десятых медленнее Mercedes, но при этом на секунду быстрее соперников позади. Фактически я в одиночестве провёл гонку. В какой-то момент я даже вышел на радиосвязь с инженером, чтобы напомнить ему о необходимости пить воду! (смеется) В остальном я “считал овец”!

На следующей неделе у нас будут немного другие составы шин, что повлияет на стратегию. И хотя мы реалистично оцениваем свой темп в сравнении с Mercedes, мы продолжим прессинговать их, как прессинговали сегодня».

Алекс Элбон (8-й): «Восьмое место – не тот результат, которого я ждал, но всё же мне удалось минимизировать потери, учитывая разбитую машину и штраф в начале гонки.

Думаю, в инциденте с Кевином вина 50/50 – он ошибся и открыл траекторию, куда я устремился. Когда я понял, что он меня не видит и «закрыл» дверь, я попытался избежать столкновения, но наши машины соприкоснулись. В повороте была большая разница в скорости, так что столкновения было не избежать.

В этот уик-энд у нас было много работы, но мы предприняли всё, что могли. Гоночный темп был хорошим, поэтому я смог прорваться через пелотон. Я рад, что на следующей неделе в Сильверстоуне пройдёт ещё одна гонка. Мне нравится трасса, и мы сможем на практике воспользоваться всем тем, что узнали на этой неделе».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Вы можете сказать, что нам немного не повезло, и мы упустили победу, но я поздравляю Mercedes. У них доминирующая машина, поэтому наша победа была бы удачей.

Удача была с Льюисом, а второе место и лучший круг Макса – очень хороший результат команды, учитывая темп во вчерашней квалификации. Макс очень зрело провёл гонку, выжал всё из машины и не допустил ошибок – он даже присматривал за инженером и напоминал ему пить, хотя сам в этот момент проезжал свои лучшие сектора!

В конце гонки шины на машине Макса были не в лучшем состоянии. Когда на машине Боттаса возник прокол, не было никаких гарантий, что у Макса не произойдёт то же самое, поэтому мы позвали его за новым комплектом. Думаю, мы должны быть благодарны тому, что смогли извлечь выгоду из проблем Валттери – и довольны вторым местом.

Алекс тоже отлично пилотировал, отыгрался и финишировал восьмым, проведя несколько великолепных обгонов после столкновения и штрафа, отбросившего его назад. Я считаю гоночным инцидентом ситуацию с Магнуссеном – Кевин ошибся и широко вошёл в поворот. Алекс попытался этим воспользоваться, и их машины соприкоснулись. Возможно, пятисекундный штраф – справедливое наказание.

Я считаю, что команда добилась прогресса по сравнению с Венгрией. Сегодня мы увидели, что в гонке произойти может всё, что угодно, поэтому нужно продолжать атаковать и прессинговать лидеров».