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Автоспорт

Легендарная гонка Indy 500 пройдёт без зрителей

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Организаторы легендарной гонки Indy 500, запланированной на 23 августа, объявили, что в этом году она пройдёт без зрителей. Хотя обычно на трибунах овального автодрома в Индианаполисе, вмещающих до 250 тысяч зрителей, не оставалось свободных мест.

Такое решение пришлось принять из-за обострения эпидемиологической обстановки в Индиане и других штатах Среднего Запада.

«Это тяжёлое решение было принято после тщательного анализа и серьёзных консультаций с властями штата и руководством города, – говорится в заявлении, распространённом пресс-службой автодрома Indianapolis Motor Speedway. – Мы планировали провести гонку в этом году, заполнив трибуны на 25%, но несмотря на все меры, принятые в городе и в масштабе всего штата, ситуация с Covid-19 в Индиане ухудшается.

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С самого начала пандемии мы говорили, что считаем приоритетом здоровье и безопасность людей, и хотя ещё в конце июня провести гонку при ограниченном количестве зрителей казалось возможным, в сложившихся обстоятельствах это было бы ошибкой…

Мы призываем всех смотреть гонку по ТВ и будем готовиться пригласить наши преданных болельщиков на автодром 30 мая 2021 года».

Организаторы Indy 500 также объявили, что все проданные билеты будут действительны в следующем году. Тренировки, предшествующие гонке, стартуют 12 августа, квалификации пройдут 15 и 16 августа.

Источник:www.f1news.ru
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