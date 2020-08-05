Арестованных в Сильверстоуне отпустили под залог

Мы писали о том, что перед стартом Гран При Великобритании охрана автодрома в Сильверстоуне задержала и передала полиции четырёх активистов движения Extinction Rebellion, выступающего против климатических изменений, утраты биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса.

Активисты проникли на автодром в форме маршалов и перед началом гонки закрепили на одном из барьеров баннер со своей символикой. Другие маршалы заметили это, сообщили дирекции гонки, которая связалась со службой безопасности.

Местная пресса пишет сегодня, что четверо задержанных отпущены под залог, а руководитель полиции Нортгемптоншира, отвечавший за безопасность Гран При поблагодарил болельщиков, которые «держались подальше от автодрома, обеспечив безопасность персонала команд, трассы и местного сообщества».

Ещё он отметил, что по сравнению с прошлым годом число задержаний снизилось, но процент вырос – год назад при 350000 болельщиках за уик-энд было арестовано 11 человек, а в этом году – четверо из четырёх.