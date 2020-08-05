Среда, 5 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортАрестованных в Сильверстоуне отпустили под залог
Автоспорт

Арестованных в Сильверстоуне отпустили под залог

AdminНет комментариев
Добавлено

Мы писали о том, что перед стартом Гран При Великобритании охрана автодрома в Сильверстоуне задержала и передала полиции четырёх активистов движения Extinction Rebellion, выступающего против климатических изменений, утраты биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса.

Активисты проникли на автодром в форме маршалов и перед началом гонки закрепили на одном из барьеров баннер со своей символикой. Другие маршалы заметили это, сообщили дирекции гонки, которая связалась со службой безопасности.

Читайте также:  Кими Райкконен поздравляет с Рождеством

Местная пресса пишет сегодня, что четверо задержанных отпущены под залог, а руководитель полиции Нортгемптоншира, отвечавший за безопасность Гран При поблагодарил болельщиков, которые «держались подальше от автодрома, обеспечив безопасность персонала команд, трассы и местного сообщества».

Ещё он отметил, что по сравнению с прошлым годом число задержаний снизилось, но процент вырос – год назад при 350000 болельщиках за уик-энд было арестовано 11 человек, а в этом году – четверо из четырёх.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Промоутеры Гран При США получили компенсацию

Формула E: В Берлине выявлено два случая заражения

Палмер: Если бы шина у Боттаса лопнула чуть раньше…

Лехто: Кими – профессионал и доведёт сезон до конца

Легендарная гонка Indy 500 пройдёт без зрителей

Закрыть