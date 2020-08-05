Лехто: Кими – профессионал и доведёт сезон до конца

В прошлом году в начале сезона Кими Райкконен регулярно набирал очки и после первых четырёх этапов занимал 8-е место в личном зачёте. Но в 2020-м картина радикально изменилась.

Машина Alfa Romeo – одна из самых медленных в чемпионате, и финский ветеран даже начал уступать Антонио Джовинацци, своему молодому напарнику по команде, что раньше бывало крайне редко. Если итальянцу удалось заработать хотя бы два очка, то Кими не может похвастаться даже этим.

Со стороны кажется, что неэффективная машина и необычные обстоятельства, в которых проходит чемпионат в 2020 году, сказываются на настроении Кими, и в финской прессе уже появились предположения, что он может завершить карьеру посреди сезона.

Однако его соотечественник, бывший гонщик Формулы 1 Джей-Джей Лехто, полагает, что этого не произойдёт.

«Разумеется, Кими расстроен. Похоже, что на трассе он даже не пытается чего-то добиться, – прокомментировал Лехто. – Но однозначно, что в этом нет его вины. Машина Alfa Romeo – просто ужасная, ей катастрофически не хватает прижимной силы, она всё время скользит. Даже такой гонщик, как Кими, ничего не может сделать.

Ситуация крайне неприятная, но он – профессионал и не собирается сдаваться посередине сезона. Этот чемпионат он доведёт до конца».