Промоутеры Гран При США получили компенсацию

Промоутеры Гран При США в Остине получили крупную государственную компенсацию для покрытия расходов за организацию гонки 2019 года – почти 27 миллионов долларов.

Бобби Эпстайн, промоутер этапа: «Это просто компенсация за уже потраченные деньги. К сожалению, у нас не было прибыльных мероприятий с билетами с момента проведения прошлой осенью Гран При Формулы 1. Надеюсь, весной следующего года мы вернемся с этапом MotoGP».

Всего с 2012-го промоутеры Гран При США в рамках программы компенсации крупных мероприятий в Техасе получили от властей штата около 200 миллионов долларов. Этой программой пользуются организаторы крупных спортивных мероприятий – Суперкубка и Финала четырех NCAA, но наибольший объём средств уходит на Гран При США.