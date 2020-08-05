В Ferrari хотят избежать проблем с надёжностью

На Гран При Великобритании Себастьян Феттель не смог как следует поработать в пятничных тренировках из-за технических проблем, что помешало ему как следует настроить машину и успешно выступить в квалификации и в гонке. В Ferrari хотят исправить ситуацию и избежать проблем с надёжностью во время второго уик-энда в Сильверстоуне.

Себастьян Феттель: «Гонка на прошлой неделе получилась сложной для меня. Хорошо, что на этой неделе мы проведём ещё один этап в Сильверстоуне, поскольку это даст возможность отыграться.

В пятницу мы сможем использовать всю информацию, собранную в первый уик-энд. Это должно помочь нам работать более целенаправленно, чтобы добиться большего от SF1000».

Шарль Леклер: «Второй раз в сезоне нас ждёт вторая гонка подряд на одной и той же трассе. К счастью, мы в Сильверстоуне – на этой трассе всегда приятно выступать, а подиум в первой гонке придал мотивацию всей команде.

Работа, проделанная на прошлой неделе, станет отличной отправной точкой в этот уик-энд, хотя каждая гонка – отельная история. Как и в прошлое воскресенье, мы должны гарантировать отсутствие ошибок, чтобы максимально использовать любые предоставленные возможности».

Энрико Кардиле, руководитель отдела повышения эффективности: «Второй раз в этом необычном сезоне нам предстоит выступать на одной и той же трассе второй уик-энд подряд. Результат прошлой гонки придал двойную мотивацию: с одной стороны мы постараемся повторить весь тот позитив, особенно в квалификации, а с другой должны сделать всё, что в наших силах, чтобы не один, а два гонщика выжали максимум из нынешней машины и не теряли драгоценное время из-за проблем с надёжностью.

Если говорить о технике, то SF1000 будет в той же конфигурации, что и в прошлый уик-энд. Мы постараемся оптимизировать каждый аспект, особенно контроль состояния шин на длинной серии кругов. В этот уик-энд Pirelli привезёт шины на один шаг мягче, чем на Гран При Великобритании. Таким образом, команды столкнутся с новым вызовом в квалификации и в гонке. Прогноз обещает более жаркую погоду, чем обычно бывает в это время года в Британии, что ещё больше усложнит задачу.

Мы знаем, что в данный момент не в состоянии бороться за победу в гонке, но это не означает, что мы менее мотивированы. Цель – сделать максимум возможного и заработать больше очков для нас и болельщиков».