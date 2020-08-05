В Монце представлен официальный постер Гран При Италии 2020 года, созданный дизайнером Карисом Цевисом совместно с легендарным автодромом.

На нём мы видим, как стилизованная красная машина мчится по трассе на фоне Вилла Реале, одной из главных достопримечательностей Монцы, которая находится в том же историческом парке, что и автодром. Работая над плакатом, художник использовал мотивы, характерные для искусства начала XX века, и графически воспроизвёл мозаичную технику, это фирменный стиль Цевиса, греческого дизайнера, учившегося в Милане.

«Постер, который мы представляем в этом году, апеллирует к национальной гордости итальянцев, – прокомментировал Джузеппе Ределли, президент Autodromo Nazionale Monza. – Наша страна всегда принимала этап чемпионата мира, это одна из важнейших гонок сезона. Монца, самая быстрая трасса календаря, продолжит радовать болельщиков до 2025 года благодаря тому, что Автомобильный клуб Италии продлил контракт с Формулой 1.

Графика, вызывающая ассоциации с периодом футуризма, напоминает болельщикам о приближении 100-летнего юбилея нашей трассы, который мы будем отмечать в 2022 году».