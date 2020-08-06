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Гран При 70-летия: Ставки букмекеров

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Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При 70-летия.

Фаворитом второй гонки в Сильверстоуне букмекеры считают победителя первой Льюиса Хэмилтона. Главным соперником британца букмекеры считают его напарника Валттери Боттаса, тогда как шансы остальных гонщиков оцениваются намного ниже.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При 70-летия

Хэмилтон
1.36

Боттас
4.50

Ферстаппен
9.00

Леклер, Элбон
51.00

Сайнс
67.00

Феттель, Стролл, Норрис
81.00

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Хюлкенберг
101.00

Риккардо
501.00

Окон
1001.00

Гасли
1501.00

Квят, Райкконен, Джовинацци, Грожан, Магнуссен, Расселл
2001.00

Латифи
5001.00

После четырёх гонок Льюис Хэмилтон на 30 очков опережает ближайшего преследователя Валттери Боттаса. Не удивительно, что Хэмилтон – бесспорный фаворит в ставках на победу в чемпионате.

Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте

Хэмилтон
1.08

Боттас
7.00

Ферстаппен
26.00

Феттель, Леклер, Элбон, Норрис
501.00

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Сайнс, Риккардо, Окон, Райкконен, Стролл, Перес
1001.00

Квят, Гасли, Джовинацци, Магнуссен, Грожан, Расселл, Латифи
2001.00

Приём ставок на победу Mercedes в Кубке конструкторов фактически прекращён – в случае успеха можно будет только вернуть поставленные деньги.

Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов

Mercedes
1.00

Red Bull
26.00

Ferrari, McLaren, Racing Point
201.00

Renault, Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas, Williams
2001.00

Источник:www.f1news.ru
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