Издательство АСТ выпустило биографию Льюиса Хэмилтона

Поклонники автоспорта, которые любят не только смотреть гонки, но и читать про звёзд Формулы 1, получили неплохой подарок, который как раз пригодится в период летних отпусков. В издательстве ACT вышла на русском языке биография Льюиса Хэмилтона.

Её полное название «Льюис Хэмилтон. Шестикратный чемпион мира», но тут надо сделать первую оговорку. Британский оригинал издан в конце ноября 2018 года, когда Льюис выиграл свой пятый титул, и книга заканчивается событиями того сезона; лишь в самом её начале есть сноска, набранная мелким шрифтом, благодаря которой читатели всё же узнают, что в 2019-м он в шестой раз стал чемпионом мира.

Автор биографии – британский журналист Фрэнк Уоррэлл, который вообще-то специализируется на футболе и издал целую кучу книг о видных представителях этого вида спорта. Впрочем, писал он и об игроках в гольф, и о боксёрах, а начинал карьеру вообще как музыкальный критик. Правда, рассказывая о Формуле 1, он довольно часто перескакивает на футбольные аналогии, как тот режиссёр народного театра из отечественной киноклассики «Берегись автомобиля», которого блестяще сыграл Евгений Евстигнеев.

Оговорка вторая: биографию Хэмилтона Уоррэлл написал более десяти лет назад, потом она переиздавалась по мере того, как Льюис добивался всё новых успехов, и автор её дополнял. Но штука в том, что 376 из 478 страниц книги посвящены детству будущей звезды Формулы 1, его отрочеству, первым успехам в автоспорте, в какой-то степени личной жизни и подробному рассказу о том, как он поднимался вверх по лестнице, ведущей к первому титулу.

Все помнят, что чемпионом мира Хэмилтон впервые стал в 2008 году. В общем, рассказ о событиях, происходивших за последние 11 лет, уместился на последней сотне страниц. Впрочем, то, что происходило между 2009-м и 2018 годом, которым завершается повествование, мы и так неплохо знаем, и ценность труда Фрэнка Уоррелла прежде всего в том, что он подробно исследовал процесс зарождения новой звезды, так сказать, её генезис. Как-то сразу становится понятно, что гениальность будущего шестикратного чемпиона мира проявлялась уже в детстве, когда он делал лишь первые шаги в картинге.

Хорошо исследована роль Энтони Хэмилтона, отца героя, без которого Льюис не стал бы тем, кем стал – кстати, это весьма поучительная история, которая будет интересна всем родителям, кто прочит своим детям гоночное будущее. Разумеется, значительная часть книги посвящена Рону Деннису, теперь уже бывшему главе McLaren: уже стало забываться, сколько он сделал для Льюиса, и Уоррелл нам это напомнил.

А для того, чтобы публика лучше поняла, какое место в истории Формулы 1 занимает McLaren, есть и целая глава про основателя команды, новозеландского гонщика Брюса Макларена. Наверное, и это не лишнее.

Вот только складывается ощущение, что автор не знаком с Льюисом лично, не встречался с ним и не беседовал с глазу на глаз. Уоррелл – умелый компилятор, перелопативший огромное количество информации, почерпнутой, что называется «из открытых источников». Книга преимущественно состоит из цитат, иногда весьма обширных, изъятых из различных интервью, в разные годы публиковавшихся в разных британских изданиях.

Впрочем, периодически он приводит мнения неназванных инсайдеров из паддока или окологоночного мира, которые делятся с ним какими-то своими наблюдениями, иногда довольно любопытными. Но концептуально эта книга – полная противоположность финскому бестселлеру «Неизвестный Кими Райкконен», где не так уж много историй про гонки, зато личность гонщика показана ярко и многомерно, потому что автор книги, Кари Хотакайнен, провёл в обществе чемпиона мира 2007 года очень много времени.

Это не умаляет значения труда Уоррэлла, но, пожалуй, сложно спорить с автором одного из отзывов на британское издание, который можно найти на сайте Amazon: «Если вы поклонник Хэмилтона, вам трудно будет отложить эту книгу. Если он вам не нравится, полагаю, за неё не стоит браться».

И напоследок третья оговорка: читается текст достаточно легко, вот только перевод на русский язык не назовёшь идеальным. Поклонники автоспорта будут периодически спотыкаться о различные шероховатости, часть из которых на совести переводчика, а за другие, вероятно, надо спрашивать с Фрэнка Уоррелла.

Вот несколько примеров: на странице 103 мы видим загадочную фразу: «На сезон 1968 конструктор McLaren Робин Херд разработал двигатель Ford Cosworth…»

Стоп. Один клик мышкой, и автор, переводчик или редактор, а ещё лучше все трое могли бы уточнить, что двигатель Cosworth был разработан Майком Костином и Китом Дакуортом, а Робин Херд во второй половине 60-х действительно сотрудничал с Брюсом Маклареном, но занимался исключительно шасси.

Идём далее: в книге упоминается Йохен Риндт, но назван он немецким гонщиком. Почему-то Фрэнка Уоррелла не смутило, что «по паспорту» чемпион мира 1970 года всегда был австрийцем и выступал под флагом Австрии, хотя и родился в Германии.

А вот ещё один занимательный момент, имеющий к гонкам косвенное отношение, но всё же… В главе про историю McLaren мы видим вот такие строки: команда Рона Денниса Project Four «успешно выступила в «Формуле-2» и «Формуле-3»: при спонсорской поддержке Филиппа Морриса (Marlboro) завоевала британский титул в 1979 и 1980 годах». Конец цитаты.

Пунктуация воспроизведена так, как она дана в книге. Вообще-то Филип Моррис, давший имя табачной корпорации Philip Morris, жил в XIX веке и, пожалуй, не мог лично поддерживать McLaren в конце 80-х века двадцатого. Но именно это явствует из текста, согласитесь?

Возможно, это всё мелочи, а мы к ним придираемся, потому что вообще-то книга по-своему интересная, и тем, кого сегодня удивляют невероятные успехи шестикратного чемпиона мира, она будет весьма полезна, поскольку в ней хорошо преподнесена история явления, имя которому Льюис Хэмилтон.