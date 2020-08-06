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Автоспорт

Пол ди Реста – резервный гонщик McLaren в Сильверстоуне

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В этом году команда McLaren делит резервных пилотов с Mercedes, однако в этот уик-энд Стоффель Вандорн недоступен, поскольку участвует в этапах Формулы Е в Берлине, а у Эстебана Гутьерреса, как выяснилось, нет суперлицензии для участия в Гран При.

Чтобы не остаться без резервного гонщика во второй гоночный уик-энд в Сильверстоуне, в McLaren договорились с Полом ди Рестой. В среду шотландец побывал на базе в Уокинге и прошёл подгонку сиденья.

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Во время Гран При 70-летия ди Реста приедет в Сильверстоун в качестве комментатора британского Sky Sports и не будет контактировать с McLaren, соблюдая все ограничения, введённые из-за коронавируса. Пол присоединится к McLaren только в случае, если потребуется заменить Ландо Норриса или Карлоса Сайнса.

В последний раз Пол ди Реста выходил на старт Формулы 1 на Гран При Венгрии 2017 года, когда за рулём Williams заменял Фелипе Массу. Гонщик хорошо знаком с руководителем McLaren Заком Брауном, поскольку выступает за его команду United Autosports в чемпионате WEC в категории LMP2.

Источник:www.f1news.ru
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