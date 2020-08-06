У Алехандро Агага положительный тест на Covid-19

Руководитель Формулы Е Алехандро Агаг пропустил сегодня гонку электрической серии из-за положительного результата теста на Covid-19.

Агаг должен был участвовать в церемонии перед стартом, но вчера узнал о положительном результате теста и остался в гостинице. Агаг сообщил о произошедшем в Instagram и отправлен на карантин. Такой же карантин вынужден соблюдать Дильбаг Джилл, руководитель команды Mahindra.

«Очень грустно пропустить первую гонку Формулы Е, за которой я наблюдал из своего номера в Берлине. У меня положительный тест на Covid-19, я соблюдаю все протоколы, чтобы все сотрудники были в безопасности. Скучаю по всем в паддоке», – написал Агаг.