Гэри Андерсон о том, что Racing Point легко отделалась

Гэри Андерсон, в прошлом конструктор гоночных машин, а ныне технический эксперт, сотрудничающий с различными британскими изданиями, в том числе и с The Race, поделился своим мнением по поводу ситуации с Racing Point.

Прежде всего должен сказать, что я ничего не имею против Racing Point или людей, работающих в этой команде. Но я полагаю, то что они сделали в этом году, противоречит духу и принципам современной Формулы 1.

Как и с любым видом спорта, кому-то она нравится, кому-то – нет, поскольку не все её понимают. Я начал работать в Формуле 1, когда мне было 20 лет, а сейчас мне 69, и я по-прежнему так или иначе ею увлечён. Это моя жизнь, и я не стал бы ничего в ней менять, ни единого дня.

За эти годы я видел немало разных противоречивых ситуаций, и если уж начистоту, то все они были связаны с политикой, с чьими-то интересами и неспортивным поведением. Но в основном это борьба самолюбий. История с Racing Point в этом плане ничем не отличается.

Нет никаких сомнений, что эта команда зашла слишком далеко в трактовке одной из серых зон регламента. В центре разборок – воздуховоды тормозов, но машина Racing Point в целом слишком похожа на копию прошлогодней Mercedes W10.

А это открывает Ящик Пандоры, ведь воспроизвести чужую машину на основе одних только фотографий и добиться её эффективной работы невероятно сложно, даже если вы применяете 3D-камеры.

Я хорошо знаю технического директора Racing Point Энди Грина и мне понятны принципы, которых он придерживается. Он не мог действовать в одиночку и скопировать прошлогоднюю машину Mercedes – такое указание должно было поступить от высшего руководства команды.

Полагаю, они хотели сократить путь и построить конкурентоспособную машину, минуя стадию черновой работы, чем занимались и занимаются все остальные команды чемпионата. А это противоречит основным принципам Формулы 1.

Я не хочу сказать, что Формула 1 не должна меняться, чтобы позволить подобные подходы, но сейчас они идут вразрез с действующим регламентом. И дело не только в воздуховодах тормозов – я имею в виду всю концепцию Mercedes, поскольку команды должны самостоятельно разрабатывать аэродинамические поверхности, а машина Racing Point – это копия.

Когда я смотрел интервью Тото Вольффа на Sky Sports, было видно, что он хочет куда-нибудь спрятаться. Ему явно некомфортно, и я абсолютно уверен, что если бы то же самое сделали в AlphaTauri, скопировав машину Red Bull, или Haas с Alfa Romeo так сотрудничали с Ferrari, его мнение было бы диаметрально противоположным.

По-моему, он понимает, что происходящее полностью противоречит духу Формулы 1, и всё-таки пытается найти какие-то оправдания.

Напомню, стюарды FIA выяснили, что в Mercedes предоставили Racing Point воздуховоды тормозов актуальной конструкции примерно 6 января. Приложение 6 Спортивного регламента гласит, что участникам чемпионата не разрешено «передавать или получать какую-либо информацию по поводу компонентов, включённых в перечень деталей, которые команды должны производить самостоятельно (в том числе данные, разработки или чертежи)».

Стюарды постановили, что нарушение не носит серьёзного характера, потому что эти воздуховоды не использовались. Но однозначно, что обе команды нарушили Спортивный регламент, поэтому я считаю, что роль Mercedes в этой истории необходимо рассмотреть дополнительно.

Наказание для Racing Point должно быть более суровым. Но в FIA считают, что было бы непрактично требовать от Racing Point, чтобы они занялись самостоятельной разработкой и производством новых воздуховодов тормозов. Это полная ерунда. Я могу заверить, что если бы эта команда завтра придумала более эффективную конструкцию этих компонентов, то они бы появилась на их машине уже через пару недель.

Поэтому Racing Point нужно оштрафовать за нарушение правил и, вероятно, лишать очков, пока на их машинах не появятся воздуховоды тормозов, существенно отличающихся от концепции Mercedes.

Если бы эту команду лишили 10-ти очков за гонку в Австрии, а потом ещё 15-ти за Гран При Штирии и так далее, то я не сомневаюсь, что уже к Венгрии они бы разработали новые воздуховоды, внешне отличные от прежних. Я точно знаю, что было бы именно так.

В Формуле 1 всё направлено на то, чтобы реагировать на изменения обстоятельств. Если вас застукали, надо что-то делать, причём очень быстро, в противном случае последствия будут слишком серьёзными.

В годы моей карьеры конструктора гоночных машин было два случая, а ещё один произошёл позже, когда я был консультантом в одной из команд, когда мне предлагали волшебный компьютерный диск с чертежами чужой машины, которая была на пару секунд быстрее той, что мы бы могли разработать самостоятельно.

И я рад, что отказался даже взглянуть на информацию на тех дисках, сразу высказав своё мнение по поводу использования чужих разработок.

Да, вы можете фотографировать и на основе этих снимков стараться что-то сделать, или можно взять на работу людей из другой команды и использовать их опыт. Но моя бригада конструкторов никогда бы не стала использовать актуальную информацию о чужих разработках.

У каждого должны быть свои принципы, и я рад, что я им не изменяю. Возможно, был бы я более коварным, а те разработки, которые мне предлагались, действительно оказались бы эффективными, не исключаю, что тогда я был бы намного богаче. Но только в финансовом плане, а что стало бы с душой?