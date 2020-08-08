Ландо Норрис: Позиции соответствуют ожиданиям

В Сильверстоуне Ландо Норрис квалифицировался десятым и считает этот результат максимальным на сегодня…

Ландо Норрис (10-й): «Неплохая квалификация. 10-е место – не самая лучшая позиция, но если реально оценивать ситуацию, результаты отражают нашу скорость в этот уик-энд. К тому же, ветер сыграл против нас. Гонщики Renault, особенно Даниэль, были намного быстрее. Оба пилота Racing Point великолепно поработали, как и Элбон.

Позиция соответствует ожиданиям, поэтому я не расстраиваюсь. Не думаю, что остался какой-то резерв скорости. Может чуть-чуть и осталось, но во второй попытке или в финале квалификации изменился ветер, и у меня возникло больше проблем, чем во второй сессии. Машина работала неэффективно. В этот уик-энд сложнее пилотировать из-за ветра, но в гонке у нас есть шанс».

Карлос Сайнс (13-й): «Я недоволен результатом. В этот уик-энд соперники добились прогресса, а нам стало сложнее пройти в финал квалификации. Мы планировали пройти в финал на Medium, но, к сожалению, не получилось.

В этот уик-энд у меня проблемы с машиной, поэтому перед квалификацией мы заменили кузовные элементы, чтобы улучшить работу систем охлаждения. Возросло лобовое сопротивление и я терял время на круге. Но завтра мы сможем бороться и сделаем всё, чтобы заработать очки».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Впервые в этом сезоне только одна наша машина прошла в финал квалификации. Мы знали, что в таких условиях возможны проблемы со скоростью. Кроме того, некоторые из наших соперников смогли добиться большего от машины. Учитывая столь плотные результаты в середине пелотона, неудивительно, что нам пришлось бороться за попадание в финал.

У нас всё равно есть шанс отыграть позиции в гонке. Мы ожидаем жаркие условия с порывами ветра, а учитывая более мягкие составы, гонка должна быть интересной. Мы как можно лучше подготовимся и постараемся отыграть несколько позиций».