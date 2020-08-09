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Автоспорт

80 минут до старта: Комментарий Лэнса Стролла

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Лэнс Стролл стартует сегодня шестым и надеется сохранить эту позицию на финише…

Лэнс Стролл: «Вчера Нико проехал невероятный круг – отличная работа. У меня высокая стартовая позиция и я в предвкушении сегодняшней гонки. Полагаю, предстоит напряжённая борьба на отрезке до первого поворота, но важно помнить, что впереди длинная гонка, во время которой будет много возможностей.

На прошлой неделе мы не ожидали, что окажемся в роли отстающих. На прямых не хватало скорости из-за настроек машины на высокую прижимную силу. В этот уик-энд мы изменили подход, и я надеюсь, что это позволит побороться за более высокие позиции.

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Посмотрим, как будут развиваться события в гонке. Макс Ферстаппен впереди стартует на шинах Hard, а Риккардо – на Medium. Будем решать по ситуации, но в прошлый раз мы видели, что надо следить за состоянием резины. Посмотрим, сколько в итоге будет пит-стопов – один или два. Всё будет зависеть от первого отрезка.

Рядом стартуют быстрые соперники – судя по всему, у Renault такой же темп, как у нас, Макс – настоящий боец, а позади гонщики Ferrari и другие соперники. Я жду захватывающее сражение».

Источник:www.f1news.ru
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