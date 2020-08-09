Ф3: Бент Вискаал выиграл первую гонку в карьере

Бент Вискаал одержал первую победу в Формуле 3, финишировав первым в воскресной гонке в Сильверстоуне. Вторым пересек финишную линию Лирим Цендели, а замкнул первую тройку Тео Пуршер.

С поула в воскресной гонке по правилам реверсивной решётки должен был стартовать Клемент Новалак, но стюарды оштрафовали его за выезд за пределы трассы и получение преимущества, прибавив пять секунд к субботнему результату. Таким образом, на поуле оказался Бен Барникоат, всего неделю назад дебютировавший в Формуле 3.

На старте Барникоат плохо среагировал на огни светофора и откатился на четвёртое место, пропустив вперед Цендели, Вискаала и Пуршера, однако по ходу круга Бент смог отыграть одну позицию.

Лукас Дюннер и Калан Уильямс столкнулись друг с другом на прямой после пятого поворота, что привело к выезду на трассу автомобиля безопасности.

В пылу борьбы первых поворотов произошёл контакт между Алексом Перони и Александром Смоляром. Перони задел заднее правое колесо Смоляра, повредив себе переднее анктикрыло и проколов Александру шину. Оба отправились на пит-лейн устранять повреждения.

Позднее Перони получил ещё и 10-секундный Stop&Go за нарушение правил в момент нахождения на трассе автомобиля безопасности. За инцидент со Смоляром его не стали наказывать.

Алессио Деледда также побывал в боксах для замены переднего антикрыла. Гонщик Campos вернулся на трассу, но кругом спустя вновь заехал на пит-лейн и покинул машину. Выбыл из борьбы и Давид Шумахер.

Гонка возобновилась на шестом круге. На рестаре лидеры сохранили позиции, а Цендели и Вискаал довольно быстро оторвались от пелотона, который сдерживал Барникоат. В предпоследнем повороте Оскар Пиастри атаковал Лиама Лоусона за шестое место – между гонщиками произошёл контакт колёсами, после чего Пиастри оказался за пределами трассы и откатился на восьмое место.

На десятом круге победитель субботней гонки Логан Сарджент обогнал Камерона Даса в борьбе за 11-е место, но практически сразу же Дас попробовал контратаковать и на прямой задел своим передним правым колесом заднее левое колесо машины американца. Машина Сарджента получила повреждения, и он медленно вернулся в боксы.

На одиннадцатом круге вновь появились жёлтые флаги – из-за технических проблем сошёл Бен Барникоат, который до этого момента уверенно сдерживал соперников. Кругом спустя стюарды включили режим виртуального автомобиля безопасности, чтобы маршалы могли эвакуировать машину Бена.

Гонка возобновилась на 13-м круге. В пяти секундах позади лидеров между Пуршером, Бекманом и Лоусоном началась активная борьба за третье место. Позади них Оскар Пиастри обогнал напарника Фредерика Вести, поднявшись на седьмое место.

На шестнадцатом круге Бекман атаковал Пуршера, но выехал за пределы трассы в Stowe. Этим воспользовался Лиам Лоусон и обогнал гонщика Trident, поднявшись на четвёртое место.

На последнем круге Бент Вискаал провёл смелую атаку на Лирима Цендели и вышел в лидеры гонки. Ценделли попробовал контратаковать и даже вернул позицию, но Бент в последнем повороте вновь вышел вперёд.

Позади Лиам Лоусон предпринял отчаянную атаку на Пуршера, но ошибся в последнем повороте и пропустил на четвёртое место Дэвида Бекмана. Оскар Пиастри смог обогнать Джейка Хьюза в борьбе за шестое место. Заработанные очки позволили австралийцу вернуть лидерство в личном зачете. Александр Смоляр финишировал пятнадцатым.

Пилот

Команда

Круги

1. Б.Вискаал

MP Motorsport

20

2. Л.Цендели

Trident

20

3. Т.Пуршер

ART Grand Prix

20

4. Д.Бекман

Trident

20

5. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

20

6. О.Пиастри

Prema Racing

20

7. Д.Хьюз

HWA Racelab

20

8. Ф.Вести

Prema Racing

20

9. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

20

10. Э.Фиттипальди

HWA Racelab

20

11. И.Фрага

Charouz Racing System

20

12. К.Дас

Carlin Buzz Racing

20

13. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

20

14. С.Фернандес

ART Grand Prix

20

15. А.Смоляр

ART Grand Prix

20

16. Р.Станек

Charouz Racing System

20

17. М.Наннини

Jenzer Motorsport

20

18. Р.Ферсхор

MP Motorsport

20

19. С.Флёрш

Campos Racing

20

20. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

20

21. Д.Дуэн

HWA Racelab

20

22. О.Колдуэлл

Trident

20

23. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

20

24. А.Перони

Campos Racing

20

– Б.Барникоат

Carlin Buzz Racing

Сход

– Л.Сарджент

Prema Racing

Сход

– А.Деледда

Campos Racing

Сход

– Д.Шумахер

Charouz Racing System

Сход

– Л.Дюннер

MP Motorsport

Сход

– К.Уильямс

Jenzer Motorsport

Сход