Нико Хюлкенберг: Я давно не боролся колесо в колесо

Нико Хюлкенберг, заменяющий на Гран При 70-летия заболевшего коронавирусом Серхио Переса, показал третье время в квалификации, что стало для него лучшим результатом с Гран При Австрии 2016 года. Его напарник по команде Racing Point Лэнс Стролл квалифицировался шестым.

Нико Хюлкенберг (3-й): «Сумасшедшая неделя после моего возвращения, полная подъемов и спадов. Третье место на старте завтрашней гонки – самый яркий момент последних дней!

Участие в этапе на прошлой неделе мне помогло, сейчас я чувствую себя лучше готовым к борьбе, но квалификация всё равно получилась сложной. Во второй сессии я сам себе осложнил жизнь – я даже думал, что повредил машину, но удалось пройти в финал. Я полностью сосредоточился и максимально выложился.

У меня широкая улыбка на лице, но сегодня суббота – значение имеют только завтрашние результаты. Будет сложно – я уже довольно давно не стартовал и не вёл борьбу колесо в колесо. При этом я продолжаю разбираться с особенностями машины. Однако я сделаю всё возможное, чтобы добиться высокого результата. Мы получили удовольствие от квалификационного результата, но сейчас всё внимание на гонку».

Лэнс Стролл (6-й): «Отличный день для команды – мы двумя машинами вышли в финал, а Нико блестяще квалифицировался, заняв третью позицию. Он сильно проводит уик-энд, команда отлично поработала, чтобы ему было комфортно.

Мне не удалось выжать максимум. Во время квалификации мы работали над некоторыми аспектами и мне не удалось найти оптимальный баланс – задняя часть машины вела себя нестабильно. Мне не удалось чисто проехать круг, что тоже не помогло. Отрывы минимальные, жаль, что не удалось завоевать более высокое место на старте. Тем не менее, у меня хорошая позиция, стартуя с которой можно бороться за очки.

Мы знаем, что должны прибавить, но Нико показал, что у машины есть темп – это позитивно. Стратегия сыграет важную роль, завтра мы должны быть готовы максимально использовать любую возможность, чтобы показать высокий результат».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Нико и Лэнс отлично выступили, выйдя в финал квалификации. Стартовые позиции дают нам хорошие шансы заработать много очков в завтрашней гонке.

По сравнению с пятницей мы сделали большой шаг вперёд – в этом заслуга всей команды и гонщиков. Нико смог найти возможность отыграть ещё несколько десятых и завоевать третье место, а Лэнсу немного не хватило, и он стартует шестым. Скорость Нико впечатляет, особенно если учесть, что до прошлого уик-энда он восемь месяцев не садился за руль Формулы 1. Его круг в финале получился выдающимся. Оба гонщика подчеркнули потенциал машины в этот уик-энд.

Среди нескольких команд отрывы минимальные, так что завтра будет сложно. Однако если мы всё сделаем правильно, то у нас будет шанс на отличный результат».