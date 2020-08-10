Бинотто: Результат Феттеля стал следствием разворота

На Гран При 70-летия только Шарль Леклер заработал очки для Ferrari, финишировав четвёртым. Его напарник Себастьян Феттель закончил гонку двенадцатым после разворота в первом повороте. Тем не менее, Скудерия смогла выйти на третье место в Кубке конструкторов, опередив McLaren.

Шарль Леклер (4-й): «Четвёртое место равносильно победе, хотя нам и неприятно это признавать. Если бы мне сегодня утром сказали, что я финиширую четвёртым, стартовав восьмым, я бы сразу согласился.

Если говорить о стратегии, то решение проехать гонку с одним пит-стопом вызывало опасения, учитывая, что было с шинами на прошлой неделе. Однако иногда гонщик за рулём чувствует что-то, что не видно на телеметрии. Я старался проехать гонку с одним пит-стопом, поскольку считал, что это может сработать. Я рад, что решились на такой шаг, и у нас всё получилось.

В прошлом году моей слабой стороной был контроль износа резины. Я много работал, чтобы прибавить в этом аспекте, и очень рад видеть результаты своих усилий на трассе.

Мне очень интересно проанализировать сегодняшнюю телеметрию, чтобы понять, за счёт чего нам удалось прибавить. Я впечатлён скоростью – она стала приятным сюрпризом. Мы переживаем сложные времена и должны использовать любые возможности в гонках. Сегодня это удалось, и я очень доволен результатом».

Себастьян Феттель (12-й): «Сегодня я сделал всё, что в моих силах. К сожалению, меня развернуло в первом повороте, но я не был уверен в причине. Я думал, что меня задели, но на самом деле я внезапно потерял контроль над машиной на поребрике.

При этом я считаю, мы могли лучше сработать со стратегией. После первого пит-стопа я оказался в трафике, и из-за этого пришлось раньше проводить вторую смену шин. В результате мне пришлось 20 кругов ехать на Medium. Я считаю, что сегодня мы выбрали не лучший стратегический вариант.

В целом, гонка получилась сложной, но жаль, что мы не смогли добиться результатов, которых хотели».

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Сегодня день сложился лучше, чем вчера. На шинах Hard мы смогли показать темп, который позволил остаться впереди наших нынешних соперников.

Учитывая позиции, которые занимали наши гонщики в конце первого круга – Шарль десятый, а Себастьян последний – мы попытались выбрать для них лучшие варианты стратегии, чтобы они заработали для команды как можно больше очков. В результате Шарль отыграл шесть мест, а Себастьян – восемь. Не думаю, что они могли выступить лучше, учитывая отсутствие сходов и автомобиля безопасности.

Шарль финишировал практически на том же месте, что и на прошлой неделе, а позиция Себастьяна стала результатом его инцидента на первом круге. Мы должны сделать всё возможное, чтобы он мог максимально раскрыть свой талант и использовать весь потенциал машины.

Нас ждёт ещё одно испытание на сложной трассе Монтмело, где у нас были проблемы во время зимних тестов. Цель остаётся неизменной – прибавить в квалификации и в гонке, заработав как можно больше очков двумя машинами».