Росс Браун ответил на критику рейтинга гонщиков

Публикация рейтинга самых быстрых гонщиков Формулы 1 за всю историю вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Если первая тройка, в которую вошли Айртон Сенна, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, не вызвала вопросов, то включение в первую десятку таких пилотов как Хейкки Ковалайнен и Ярно Трулли при отсутствии Алена Проста, Ники Лауды и Хуана-Мануэля Фанхио взбудоражило болельщиков.

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун ответил критикам рейтинга: «Наша публикация вызвала дебаты, но надо объяснить методологию, чтобы люди поняли, как получились такие результаты. Какая может быть альтернатива нашему рейтингу? Каждый может составить свой список 10 лучших гонщиков, но я гарантирую, что все они будут отличаться.

Рейтинг получился спорным, но посмотрите, как мы получили такие результаты. Мы брали двух напарников и сравнивали их результаты в один и тот же день в одинаковых условиях. Мы продолжали сравнивать их дальнейшие результаты и усредняли полученные цифры. Таким образом, у нас получилось, что гонщик А быстрее гонщика B.

Когда гонщик B переходил в другую команду и оказывался быстрее гонщика C, мы могли сказать, что гонщик А быстрее гонщика C, поскольку в одной команде А был быстрее B, а B в другой команде опережал C. Основываясь на этих цифрах, мы построили модель, которая позволяет выявить быстрых гонщиков, стабильно опережавших напарников, и понять, насколько они были быстрее.

За основу для определения лучшего гонщика мы решили взять скорость на одном круге. Скорость гонщика на одном круге вовсе не равна его гоночному мастерству или результатам. Другая проблема, которую пришлось учитывать, заключалась в том, что гонщики выступали в разные эпохи, на разных машинах и за разные команды.

Некоторые имена в рейтинге могли вас удивить, но если вникнуть, то их наличие в нём имеет смысл. Люди, работавшие с Ярно Трулли, которых я очень хорошо знаю, говорили мне, что если бы гонка длилась пять кругов, то он бы выиграл каждую, поскольку его скорость на короткой дистанции была феноменальной. Однако Ярно не мог поддерживать её на протяжении всей гонки.

Наш рейтинг спорный ещё и потому, что нет возможности сравнить гонщиков, например, из 1980-х и 1990-х. Они выступали на разных машинах и на разных трассах, а свои лучшие результаты показывали в разные периоды карьеры. Однако мы смогли экстраполировать результаты и очень гордимся тем, что у нас получилось. Мы предполагаем, что споры не утихнут, поэтому, возможно, доработаем подход».