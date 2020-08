Indy 500: Победил Сато, Алонсо финишировал 21-м

Впервые за свою более чем столетнюю историю гонка Indy 500 проходила при пустых трибунах, что создавало непривычное ощущение, ведь обычно на автодроме собиралось порядка трёхсот тысяч зрителей, а это примерно треть населения Индианаполиса.

Марко Андретти стартовал с поула, но его сразу опередил Скотт Диксон, победитель 2018 года, а спор за вторую позицию повели Такума Сато и Хантер-Рэй, тоже выигрывавшие эту гонку. Верх одержал американец.

Через пару кругов в боксы вернулся Эд Карпентер, слегка зацепивший стену по собственной ошибке, а на 6-м круге произошёл в буквальном смысле яркий сход австралийца Джеймса Дэйвисона: похоже, на его машине заклинило тормоза переднего правого колеса, из-за этого тормозной диск раскалился настолько, что через несколько секунд вспыхнула шина. Подоспевшие пожарные быстро всё потушили, а на трассу в первый раз выехал автомобиль безопасности.

Некоторые гонщики, в том числе Фернандо Алонсо, стартовавший с 26-й позиции, свернули в боксы и провели пит-стоп, воспользовавшись ситуацией, в надежде отыграться на более поздних стадиях гонки.

Через пять кругов дали рестарт, и опытный Джеймс Хинчклифф сразу опередил дебютанта Ринуса ВиКея, переместившись на пятую позицию. А Хантер-Рэй предпринял попытку догнать лидера гонки, заметно сократив отставание от Диксона.

Алонсо на этой стадии гонки ехал 24-м, а лучшим из гонщиков, относительно недавно выступавших в Формуле 1 был Маркус Эриксон, державшийся на 8-й позиции. Но на 28-м круге он потерял контроль над своей Dallara-Honda во 2-м повороте, и машина на полном ходу влетела в стену. Её правая сторона была полностью разбита, а в районе моторного отсека что-то полыхнуло.

Выехал пейс-кар, и большинство гонщиков отправились в боксы. После этого на первой позиции оказался Оливер Эскью, дебютант IndyCar и напарник Алонсо по Arrow McLaren SP. Впрочем, на рестарте его опередил Симон Пажено, выигравший эту гонку в прошлом году. А вот Фернандо пропустил нескольких соперников и ехал 28-м.

На 46-м круге Эскью и Пажено отправились в боксы, но механики McLaren справились с работой быстрее их коллег из Penske, поэтому Оливер вернулся на трассу впереди соперника. А гонку вновь возглавил Скотт Диксон, и примерно в секунде позади него ехал Александер Росси, выигравший Indy 500 в 2016 году.

На 60-м круге Такума Сато опередил Хантер-Рэя и вышел на 4-ю позицию. Впрочем, американский гонщик Andretti Autosport тут же свернул в боксы, пожаловавшись команде по радио на проблемы с балансом.

А вот Росси, ехавшему на 2-й позиции, не повезло: он собирался свернуть на пит-лейн, но не рассчитал скорость и промахнулся мимо въезда, хотя уже довольно заметно замедлился. В итоге ему пришлось проехать лишний круг, и он потерял несколько позиций.

В третий раз свернул в боксы и Алонсо, до пит-стопа поднявшийся до 20-й позиции, но затем вновь опустился на 24-ю. А вот его напарник, дебютант Indy 500 Оливер Эскью, ехал вторым.

На 81-м круге он тоже поехал дозаправляться и менять резину, после чего вернулся на трассу 23-м, тогда как Фернандо благодаря продолжавшейся череде пит-стопов переместился на 18-ю позицию.

На 85-круге на трассу вновь выехал автомобиль безопасности после аварии, в которую попал дебютант Indy 500 Далтон Келлетт.

Практически все гонщики отправились на пит-стоп, после чего в лидеры вышел Джозеф Ньюгарден, а Алонсо отыграл ещё пару позиций.

На 92-м круге гонка возобновилась, но на рестарте почти одновременно произошли две неприятных аварии с участием Конора Дэли и Оливера Эскью, поэтому жёлтые флаги появились снова.

Было похоже, что гонщик Arrow McLaren SP получил небольшую контузию, и ему потребовалась медицинская помощь. Впрочем, вскоре Эскью уже давал интервью телевидению, сказав, что он в порядке, разве что пока не может унять дрожь после случившегося. Причина аварии, по его мнению, в том, что когда он увидел впреди густое облако дыма, слишком резко затормозил и потерял контроль над машиной, после чего её несколько раз развернуло, и она ударилась о барьер с внутренней стороны трассы, по пути зацепив и машину Дэли.

Борьба на трассе возобновилась, когда гонка уже перевалила за экватор. После рестарта её возглавил Алекс Росси, но его вскоре опередил Скотт Диксон, после чего они ещё несколько раз поменялись позициями. Было ощущенме, что это уже началась борьба за победу.

На 3-ю позицию пробился ещё один напарник Алонсо, Пато О’Вард, но уже через круг его обогнал Такума Сато. Алонсо 117-й круг начал на 17-й позиции.

На 122-м круге во 2-м повороте произошла очередная авария, на этот раз из гонки выбыл Алекс Палоу, быстрый и талантливый испанец, для которого это был первый опыт участия в Indy 500. Он не пострадал, чего не скажешь о машине, и её эвакуацией занялась бригада маршалов, пока пелотон ездил за пейс-каром.

Многие гонщики в очередной раз отправились на пит-стоп, но после дозаправки и смены резины на выезде с пит-лейн слегка столкнулись машины Александера Росси и Такумы Сато. Обошлось без последствий, разве что американцу грозил штраф. Вскоре это подтвердилось: за то, что команда небезопасно выпустила его машину из боксов, победителя Indy 500 2016-го года отправили в самый хвост пелотона.

До финиша оставался 71 круг, и на первую позицию переместился Феликс Розенквист, не поехавший на пит-стоп вместе со всеми. Для него это уже второй сезон в IndyCar, так что кое-какой опыт у него есть. Впрочем, у Скотта Диксона этого опыта явно больше, поэтому он уже через круг опередил шведа.

Но самое интересное происходило не в группе лидеров, а в конце пелотона, поскольку Росси на одном круге опередил шестерых соперников и продолжал пробиваться вперёд, вскоре добравшись до 18-й позиции.

Алонсо оставался за пределами второй десятки, и хотя он делал всё, что было в его силах, похоже, что скорость машины просто не позволяла бороться за более высокие места.

Впрочем, Росси в попытках отыграться перестарался: на 145 круге он не удержал машину всё в том же 2-м повороте, и гонка для него была закончена. Если до этого из борьбы выбывали либо дебютанты, либо пилоты, не претендовавшие на победу, то теперь неудача постигла одного из фаворитов.

После шестого периода под жёлтыми флагами гонка возобновилась, и Скотт Диксон сразу попытался создать отрыв, но не вышло – его опередил Сато. Во второй половине пелотона к решительным действиям перешёл Алонсо, вероятно разозлённый тем, что его последний пит-стоп прошёл не слишком удачно из-за каких-то проблем со сцеплением: испанец начал обходить одного соперника за другим, поднялся на 22-ю позицию и уже преследовал Ринуса ВиКея. Хотя было понятно, что какого-то выдающегося результата Фернандо, к сожалению, не покажет.

Грэм Рэйхол вёл борьбу за 3-ю позицию с Джозефом Ньюгарденом, но она пока носила позиционный характер, поскольку всем ещё предстоял заключительный пит-стоп, после чего всегда начинается решающая фаза гонки.

За 30 кругов до финиша лидеры отправились в боксы, и гонку временно возглавил Зак Вич, а вторым ехал Макс Чилтон, в своё время выступавший в Формуле 1 за команду Marussia.

Сато ехал третьим, ловким манёвром опередив Диксона после выезда с пит-лейн. Через пару-тройку кругов именно эта пара повела борьбу за победу. Новозеландцу периодически удавалось вплотную подбираться к машине Такумы, но тот всякий раз умело защищался. Третьим в секунде с небольшим позади Диксона ехал Рэйхол, а его в свою очередь преследовал Сантино Феруччи, бывший тест-пилот Haas F1.

Но за 4 круга до финиша произошла жуткая авария: машина Спенсера Пигота на полной скорости зацепила стену в 4-м повороте, отрикошетила от неё, пересекла трассу и врезалась в барьер из шин. Удар был чудовищной силы, но гонщик был в сознании, хотя когда его извлекли из кокпита разбитой машины, на ногах он стоять не мог.

Поскольку барьер был полностью разворочен, восстановить его времени не было, потому дирекция Indy 500 приняла решение: гонка финиширует под жёлтыми флагами за пейс-каром. А это означало, что победа в ней во второй раз достанется Такуме Сато! В команде Rahal Letterman Lanigan Racing тут же бросились друг друга поздравлять, и особенно радовался Бобби Рэйхол, её совладелец и руководитель, сам выигравший эту гонку в 1986 году. Кстати, его сын Рэйхол финишировал третьим.

По традиции победителю гонки, как только он вылез из кокпита, вручили бутылку молока, Такума сделал приличный глоток, а остальное вылил на себя. Сато стал 20-м победителем Indy 500, кому удалось добиться успеха на «Старой кирпичнице» больше одного раза.

«Это невероятно! У меня просто нет слов! – сказал он. – Мы понимали, что у Диксона чуть более быстрая машина, да и тактика у нас была рискованная, но мне удалось сдержать его натиск, хотя в 4-м повороте он меня едва не обошёл.

Я хочу поблагодарить всю мою команду, все отлично поработали, а также мотористов Honda, они обеспечили нас очень мощным и экономичным двигателем. Моя сегодняшняя победа порадует всю Японию, надеюсь, она придаст моим соотечественникам сил и энергии, спасибо всем за огромную поддержку!»

