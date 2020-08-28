Ф-1. Гран-при Бельгии: превью, мнение букмекеров, трансляция

Седьмой остановкой Ф-1 этого года станет легендарный и всеми любимый трек Спа-Франкоршам. Соревнования на этом объекте всегда являются одними из самых захватывающих в сезоне, и предстоящие выходные могут привнести в гонку причудливую ауру, характерную для бельгийских состязаний.

Основная информация о Гран-при:

Название: Circuit de Spa-Francorshamps

Длина трассы: 7 004 км.

Количество кругов Гран-при: 44

Последний победитель: Шарль Леклер (Ferrari)

Рекорд трассы (гонка): 1:46.286, Валттери Боттас (Mercedes, 2018)

Рекорд трассы (квалификация): 1:42,519, Шарль Леклер (Ferrari, 2019)

История и характеристика

История Спа-Франкоршам начинается еще до Второй мировой войны. В 1922 году мотоциклисты впервые приняли участие в соревнованиях по оригинальной 15-километровой петле по дорогам общего пользования. Одноместные автомобили появились на трассе в Спа в 1925 году, когда семь гонщиков выстроились на стартовых полях трассы в Арденнах, самым быстрым из которых был Антонио Аскари, отец двукратного чемпиона мира Альберто Аскари, погибшего на трассе в Монце.

В настоящее время длина петли Спа-Франкоршам составляет 7004 километра, что делает ее самой длинной в календаре чемпионатов мира Формулы 1. Один круг состоит из девятнадцати поворотов, включая самые известные участки Eau Rouge – Radillion, разворот La Source или очень быстрый участок прямой линии Kemmel с торможением до поворота Les Combes и поворотом Blanchimont на полной скорости.

Во время гонки гонщики соревнуются на дистанции 44 круга, что дает полную дистанцию ​​гонки 308,052 км. Трасса Спа-Франкоршам отличается высоким расходом топлива и расходом шин. На эту ситуацию сильно влияет тот факт, что это трасса, где 72% круга проходится на полном газе. Очень высокие скорости, достигнутые на этой трассе, также являются проблемой для приводов, поэтому в последние годы именно во время этой гонки водители часто решали использовать новые двигатели, которые на каждом круге должны выдерживать смертоносный фрагмент от поворота La Source до Les Combes, когда почти двадцать пять секунд гонщики постоянно вдавливают педаль газа в пол.

С точки зрения аэродинамики трасса Спа-Франкоршам имеет те же требования, что и в Канаде или Азербайджане. Это означает, что уровень прижимной силы, создаваемой частями кузова автомобиля, очень низкий, чтобы обеспечить максимально возможную максимальную скорость. Важно отметить, что передние крылья автомобилей, соревнующихся в Спа, расположены под большим углом, чем на ранее упомянутых объектах, что направлено на уменьшение недостаточной поворачиваемости в очень быстрых поворотах.

Шины и погода

Что касается шин, Pirelli решила подготовить шины для участников из композитов средней твердости с маркировкой C2, C3 и C4. Тем не менее, есть много признаков того, что гонка Гран-при Бельгии в этом году будет отмечена промежуточными шинами или пройдет и вовсе под ливнем из-за прогноза осадков на весь уик-энд. Очень высокие скорости в сочетании с капризной погодой в Арденнах означают, что вероятность появления машины безопасности на этой трассе очень высока и достигает 80%.

Ситуация в пелетоне

Трудно поверить, но представитель Mercedes в последний раз выигрывал Гран-при Бельгии в сезоне 2017 года, и тогда им был Льюис Хэмилтон. Последние два раунда выиграли Себастьян Феттель и Шарль Леклер, которые на тот момент идеально использовали потенциал своего силового агрегата. Однако сезон 2020 года – это новая история, ход которой до сих пор был очень неблагоприятен для команды Ferrari, которая не сможет принять вызов в эти выходные. Потенциальное место на пьедестале почета с учетом проблем соперников будет воспринято как большая сенсация и “большой” успех для команды из Маранелло. Бесспорным фаворитом субботы и воскресенья является Mercedes, который значительно улучшил свой двигатель по сравнению с сезоном 2019 года, и мы, вероятно, снова станем свидетелями неестественного преимущества, которое будет формироваться в ходе квалификации и гонки.

Соревнование за спиной пилотов Mercedes снова будет очень интересным, где команда Racing Point сможет показать свой потенциал. Она исторически очень хорошо себя чувствует на этом объекте, чего нельзя сказать о команде Red Bull. Команда Милтон Кейнса в последний раз выигрывала в Спа в 2014 году, когда лучшим оказался Даниэль Риккардо. Макс Ферстаппен охладил оптимистичные прогнозы в преддверии уик-энда в Бельгии, признав, что это будет трудный уик-энд для его команды, несмотря на внесенные ими улучшения. Однако шансом для голландца может стать дождливая погода, которая может позволить ему бороться не только за второе или третье место на подиуме.

Снова ожидается очень ровное соперничество между McLaren и Renault. В настоящее время команда из Уокинга занимает четвертое место в чемпионате конструкторов, опережая команду Renault на 26 очков. Однако команда Сирила Абитебула может значительно компенсировать убытки, нанесенные в следующие два уик-энда, благодаря усовершенствованному силовому агрегату, который может принести значительные выгоды, особенно в Монце, где французская команда захочет повторить прошлогодний результат. Британская конюшня захочет вернуть себе прошлогоднюю неудачу на трассе в Спа, которая лишила их множества очков.

Фавориты по мнению букмекеров (победа в гонке)

Льюис Хэмилтон – 1.52

Валттери Боттас – 4.7

Макс Ферстапен – 5.1

Серхио Перес – 33

Шарль Леклер – 58

Лэнс Стролл – 61

Трансляция

В субботу квалификацию в прямом эфире покажете телеканал Сетанта Спорт, начало в 16:00. Гонку в воскресенье в 16:00 покажет Сетанта Спорт плюс.