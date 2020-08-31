Клэр Уильямс: Безусловно, Halo защитила Расселла от травм

Заместитель руководителя команды Williams Клэр Уильямс подвела итоги бельгийского уик-энда, отметив важную роль системы Halo, которая смогла защитить Джорджа Расселла от травм, хотя авария, в которую он попал на 10-м круге гонки, была очень серьёзной.

Клэр Уильямс: «Разумеется, для Williams это был исторический уик-энд, ведь перед Гран При Бельгии команда обрела новых владельцев в лице компании Dorilton Capital. Для всех в Williams это стало отличной новостью, посколько наше будущее теперь обеспечено.

Понятно, что это вызывало огромный интерес перед началом гоночного уик-энда, но в пятницу мы вернулись к работе и отправили машины на трассу. Для команды это был обычный рабочий день, мы занимались подготовкой к квалификации и гонке, и я думаю, что итоги тренировок всех порадовали.

В квалификации оба наших гонщика выложились по-максимуму, Джордж Расселл вновь проехал отличный круг, но я предвидела, что в гонке нам придётся сложнее. К сожалению, в момент аварии, в которую попал Антонио Джовинацци, Джорджу пришлось уворачиваться, и мы просто испытали облегчение, узнав, что он не пострадал, хотя происшествие было очень серьёзным.

Полагаю, это демонстрирует, насколько важную роль играет система Halo, которая была внедрена в Формуле 1 несколько лет назад. Безусловно, она защитила гонщика от травм.

Николас Латифи провёл гонку в своём обычном ключе, но на её заключительных стадиях нам пришлось провести незапланированный пит-стоп – мы решили скорректировать тактику и поставить на его машину комплект резины Medium, чтобы дать ему шанс на более высокий результат. До этого мы ехали на жёстких шинах и понадеялись, что кто-то из гонщиков, сделавших ставку на резину Hard, ближе к финишу столкнётся с проблемами из-за её износа. Может быть, проведи мы пит-стоп на пару кругов раньше, это сработало бы.

Николас старался сократить отставание, но, как я уже сказала, если бы мы поменяли резину на пару кругов раньше, может быть, тогда он смог бы обогнать пару соперников. Но всё-таки он хорошо потрудился, к тому же надо помнить, что он всё-таки новичок, и это лишь его седьмая гонка в Формуле 1.

Теперь команда готовится к Гран При Италии в Монце, это фантастическая трасса, хотя, к сожалению, нам будет не хватать итальянских болельщиков. Но всем в Williams хочется поскорее вновь взяться за работу, которую мы умеем делать лучше всего».