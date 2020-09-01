Минарди: Былые достижения Ferrari сейчас ничего не значат

Пока руководство Ferrari призывает «твёрдо стоять на ногах и смотреть в будущее», настоящее всем, кто неравнодушен к команде из Маранелло, представляется весьма мрачным.

Известный итальянский журналист Лео Турини, комментируя события Гран При Бельгии, обратил внимание на тот факт, что в Спа даже «старина Кими Райкконен» финишировал впереди Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера. Но далее Турини предоставил слово другому ветерану автоспорта, Джанкарло Минарди, основателю команды, которая ныне называется AlphaTauri…

Настал самый мрачный час. В Бельгии впереди Феттеля с Леклером финишировал в том числе и старина Кими Райкконен. Всё, что я хотел сказать о кризисе Ferrari, я не раз говорил на протяжении многих месяцев. Поэтому ниже приведу беседу с моим другом Джанкарло Минарди.

«Когда я вижу, что машины моей бывшей команды стартуют в гонке впереди Ferrari, я испытываю сложные чувства. Я рад за моих друзей из Фаэнцы, но переживаю за тех, кто работает в Маранелло…»

Джанкарло Минарди – основатель команды, которая теперь стала AlphaTauri. Невероятно, но её машины иногда быстрее Ferrari.

«В Фаэнце умело распоряжаются деньгами, полученными от Red Bull, – вздыхает мой собеседник, в чьей команде в Формуле 1 дебютировал Фернандо Алонсо. – Они всегда умели рационально использовать имеющиеся ресурсы. Что касается Ferrari, то в душе я остаюсь гонщиком и сейчас испытываю глубокую печаль. Некоторые их выступления недостойны Скудерии».

В чём же причины проблем?

«Как человек, в своё время активно сотрудничавший с итальянским национальным автоклубом AСI, я рад, что даже в такой сложный период, который переживает страна, Италия в состоянии принять три Гран При – это прекрасное подтверждение того, что у нас по-прежнему есть и жизненные силы, и страсть. Но я не пытаюсь уйти от вопроса…

Как стороннему наблюдателю мне представляется, что причины кризиса не могут быть связаны только с двигателем. Понятно, что шасси и аэродинамика не позволяют компенсировать недостаток мощности. У Red Bull Racing тоже нет моторов Mercedes, однако эта команда пытается сражаться за победы и подиумы.

Надо полагать, в Маранелло понимают, что сейчас надо забыть о легендарном прошлом. В подобной ситуации былые достижения ничего не значат. Надо думать о сегодняшней реальности, хотя это очень болезненно. Необходимо в максимальной степени проявлять смирение и самокритичность, если нужно приглашать специалистов со стороны – значит, именно так и надо действовать. Но при этом необходимо понимать, что всё это потребует огромных усилий».

Сможет ли Маттиа Бинотто справиться с задачей по перестройке команды?

«Отвечу вопросом на вопрос: в какой мере ему предоставлена свобода действий? Может ли он принимать решения самостоятельно?

В Ferrari ещё со времён Коммендаторе всегда были харизматичные лидеры. Такими были и Лука ди Монтедземоло, и Серджио Маркионне. А сегодня я даже не знаю, что сказать. Я не могу позволить себе судить о Джоне Элканне, но я просто чувствую, что что-то пошло не так.

Я с уважением отношусь к Бинотто, и в этой ситуации не стоит искать козла отпущения. Разумеется, неприятно слышать, как эти люди всё время твердят одно: надо разобраться, в чём причины проблем. Эта песня вгоняет болельщиков в депрессию.

Хочу ещё кое-что добавить. Многие хорошие специалисты были изгнаны из Маранелло, и сейчас они работают в Mercedes! Знаете, о чём это говорит? О том, что в Ferrari есть необходимые людские ресурсы. Я отказываюсь верить в то, что тысячи людей, часть из которых трудится в гоночном подразделении компании, не в состоянии создать машину лучше той, что мы видим в 2020 году…»