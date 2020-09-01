Палмер: Боттас действовал излишне осторожно

В очередной своей колонке на официальном сайте чемпионата бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер высказал предположение, что Валттери Боттас действует на трассе излишне осторожно, чем облегчает задачу напарнику, Льюису Хэмилтону, который фактически уже на пути к своему седьмому чемпионскому титулу.

В Бельгии Льюис Хэмилтон без особого труда одержал пятую победу в семи гонках, увеличив своё преимущество перед Максом Ферстаппеном до 47 очков, и маловероятно, что такое отставание можно отыграть.

В минувший уик-энд главным соперником Хэмилтона был Валттери Боттас, но даже ему не удавалось приблизиться к напарнику. Казалось, что финн скорее удивлён и по-настоящему впечатлён скоростью Льюиса, чем расстроен из-за собственных результатов.

В финале квалификации Хэмилтон был быстрее Боттаса на полсекунды, хотя Валттери казалось, что он проехал круг вполне достойно. Спа – очень длинная трасса, и разница в результатах на круге может быть несколько больше, чем на других автодромах, но даже с учётом этого было видно, насколько Льюис быстр. В субботу он был недосягаем.

В воскресенье, как только погасли огни светофора, Хэмилтону не встретил особого сопротивления соперников на старте, хотя именно в этот момент у Боттаса был неплохой шанс. Но для него всё сложилось неудачно как раз из-за того, что на выходе из поворота La Source он оказался слишком близко к машине напарника.

Хэмилтон был настолько сосредоточен, проходя 1-й поворот, что допустил оплошность – переключаясь вниз, он дошёл до первой передачи, а это означало, что на выходе из La Source ведущие колёса его Mercedes сильно пробуксовали, когда он нажал на акселератор, и ему пришлось сбросить газ, чтобы скорректировать скольжение машины.

Из-за этого он потерял скорость на выходе из поворота, и Валттери оказался сразу позади него на разгоне в сторону Eau Rouge. Всегда важно, как будут развиваться дальнейшие события, когда машины выйдут на прямую Kemmel, но, поскольку Боттас неожиданно для него самого оказался так близко к Хэмилтону, перед Eau Rouge ему пришлось немного замедлиться.

Боттас приближался к машине напарника так быстро, что у него была возможность попытаться атаковать Хэмилтона в Eau Rouge, хотя это было бы очень смело и могло закончиться тем, что на прямой перед поворотом Les Combes их бы обоих догнали соперники. Но Валттери слишком поздно и слишком явно сбросил скорость, упустив возможность опередить Льюиса, а с ней и шанс побороться за победу.

Ехавший позади Ферстаппен видел, что происходит, и тоже приподнял ногу с газа на разгоне в сторону Eau Rouge, но важно, что он это сделал намного раньше, чем Боттас, после чего раньше выжал до отказа педаль газа, поэтому поворот он прошёл на более высокой скорости.

Единственная причина, по которой Боттасу удалось удержаться впереди Ферстаппена, была связана с Хэмилтоном, на прямой Kemmel сместившемся вправо, и Валттери смог воспользоваться слипстримом за его машиной, тогда как финна в это время по внешней траектории уже атаковал Макс.

Поскольку Ферстаппен в личном зачёте чемпионата находится выше Боттаса, и, по-моему, в этом году представляет более серьёзную угрозу для Хэмилтона, возможно, Льюис намеренно помог своему напарнику, чтобы тот на протяжении всей остальной гонки выступал в роли буфера между ним и Ферстаппеном.

Поскольку Макс лишился возможности использовать слипстрим на участке до 5-го поворота, то у гонщика Renault Даниэля Риккардо появился шанс атаковать голландца.

В Спа машины Renault были способны на хороший темп, как и на других трассах, где требуется снижать прижимную силу. Их скорость на прямых впечатляла весь уик-энд, и это помогло Даниэлю догнать Макса, но тот действовал грамотно и отстоял свою позицию, хотя ехал на шинах Medium.

В конечном итоге всё это было только на руку Хэмилтону, которого потом уже никто не смог догнать.

Момент старта – всегда крайне важен для Боттаса, поскольку есть шансы выйти вперёд, однако Валттери действовал нерешительно и слишком осторожно, позволив Хэмилтону оторваться.

Столь же осторожен финн был и на старте Гран При Великобритании: в Сильверстоуне он явно сбросил скорость, когда в 1-м повороте оказался на внутренней траектории по отношению к Хэмилтону, после чего уже не мог претендовать на победу.

Льюис сейчас демонстрирует прекрасный темп и всё делает правильно, но излишняя предупредительность, с которой Боттас действует во время дуэлей на трассе, делает жизнь шестикратного чемпиона намного легче, чем она могла бы быть.