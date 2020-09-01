Предсезонные тесты в 2021-м сокращены до трёх дней

В феврале 2020 года команды Формулы 1 отработали шесть дней на тестах в Барселоне, а в 2021-м количество предсезонных тестов будет сокращено в два раза – до трёх дней.

Команды и вовсе обсуждали вопрос отказа от зимних тестов перед сезоном 2021 года в целях экономии, но против выступили в McLaren. В британском коллективе справедливо отметили, что у них меняется поставщик силовой установки, и им необходимо время, чтобы оценить работу двигателя Mercedes на своём шасси.

Даты и места проведения тестов пока не определены, но в качестве вариантов рассматриваются три трассы – в Барселоне, Хересе и Бахрейне. Проведение тестов в Испании кажется предпочтительнее, но в Бахрейне промоутеры этапа готовы компенсировать командам расходы на логистику. Кроме того, в связи с коронавирусом авиакомпании сейчас недостаточно загружены и готовы выполнять чартерные рейсы с существенным дисконтом к обычным ценам.

Однако у проведения тестов в Бахрейне есть существенный минус, который невозможно компенсировать деньгами – удалённость от Европы. В случае возникновения проблем, команды не смогут оперативно доставить с базы запасные части. В ситуации, когда продолжительность тестов всего три дня, это непозволительный риск.