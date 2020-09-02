Хельмут Марко: Мы продолжаем борьбу за титул

После семи этапов сезона Макс Ферстаппен занимает второе место в личном зачёте, уступая Льюису Хэмилтону 47 очков. Несмотря на столь серьёзное отставание, консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что борьба за титул ещё не закончена.

Хельмут Марко: «Борьба в чемпионате по-прежнему продолжается. Мы не провели даже половины гонок. Я помню, как в 2012-м в середине чемпионата мы отставали на 60 очков от Фернандо Алонсо и Ferrari. Хорошо, Алонсо и Ferrari – это не Хэмилтон и Mercedes, но когда-нибудь и у нас всё получится.

Вопреки ожиданиям мы неплохо смотрелись в Бельгии. Команда привезла в Спа новое переднее антикрыло, которое оказалось эффективным. Машина всё ещё не оптимальна, но мы на верном пути.

Алекс Элбон обрёл уверенность и во всех сессиях был относительно близко к Максу. Кроме того, машина стала стабильнее, что снизило нагрузку на шины, поскольку теперь нет сильного скольжения.

Запрет на использование квалификационного режима был для нас принципиальным вопросом. Это ещё один способ оказать прессинг на соперников. Квалификационный режим Mercedes настолько экстремален, что искажал конкуренцию.

Когда мы доминировали, то FIA тоже многое запрещала. Вспомните, как изменились параметры гибкости антикрыльев между этапами. О выдувном диффузоре я вообще молчу. Задача регулятора состоит ещё и в том, чтобы обеспечить сбалансированную расстановку сил и захватывающие гонки».

Хельмут Марко рассказал, что в Red Bull Racing отказались от идеи построить свою версию DAS: «Тема с DAS для нас закрыта. С одной стороны, это был вопрос веса, с другой – систему нельзя ставить на машину до тех пор, пока конструкция не доведена до совершенства. Возможно, мы успели бы к последней гонке, но с учётом запрета DAS в следующем году, это не имело смысла».