Кими Райкконен: Нужно прибавить, чтобы заработать очки

После семи гонок сезона на счету Кими Райкконена нет заработанных очков. Гонщик Alfa Romeo считает, что в Монце у него будут шансы финишировать в первой десятке. Такую же цель ставит перед собой его напарник Антонио Джовинацци.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Участие в гонках в Италии с эмблемой Alfa Romeo на наших машинах – нечто особенное, и нам повезло, что такое произойдёт дважды за две недели. Команде это придаст дополнительную мотивацию хорошо выступить и прибавить, основываясь на том, чего мы добились в Спа. В Бельгии мы увидели некоторые позитивные сигналы и намерены продолжать атаковать, чтобы двигаться в этом направлении.

Мы знаем, что какие-то из оставшихся до конца сезона трасс подходят нам больше, какие-то меньше, но наши цели остаются неизменными – выжимать максимум из машины на каждом этапе».

Кими Райкконен: «С гонками в Монце за годы выступлений в Ferrari у меня связаны приятные воспоминания, но когда садишься за руль, ты сосредоточен исключительно на текущей работе в этот уик-энд. Мы хорошо провели прошлую гонку, но должны прибавить, если хотим заработать очки.

Цель не изменилась – выйти во вторую часть квалификации, чтобы занять как можно более высокую позицию на старте и попробовать добиться максимума в гонке. На прошлых этапах мы видели, что даже небольшие мелочи могут способствовать заметному изменению позиций, особенно в средней группе, поэтому мы должны как можно лучше сделать свою работу».

Антонио Джовинацци: «Домашняя гонка многое значит для меня, особенно в этом году. Италии пришлось многое пережить в 2020-м, и я намерен максимально выложиться, чтобы у моих соотечественников появился повод для улыбки. Без зрителей на трибунах будет непривычно, но я знаю, что многие болельщики посмотрят гонку по телевизору – я буду гоняться ради них.

В прошлом году я провёл в Монце одну из своих лучших гонок и заработал очки – было бы здорово в этом году добиться такого же результата. В прошлый уик-энд команда сделала шаг вперёд, и я надеюсь, что мы вновь сможем побороться в середине пелотона».