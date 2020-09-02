Среда, 2 сентября, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВидео: Кими Райкконен весело рассказывает о Монце
Автоспорт

Видео: Кими Райкконен весело рассказывает о Монце

AdminНет комментариев
Добавлено

Традиционно перед каждым этапом Формулы 1 гонщики рассказывают об особенностях трассы, на которой им предстоит выступать через несколько дней. Перед Гран При Италии пресс-служба Alfa Romeo опубликовала короткий фрагмент того, как записываются подобные комментарии.

В ролике представитель команды просит Кими Райкконена назвать три поворота Монцы, на что чемпион мира 2007 года отвечает в своём фирменном стиле: «Первый, второй и третий!».

Комментарий команды к ролику не менее лаконичен, чем ответ Кими: «В точку!»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Гран При Италии: Расписание пресс-конференций

Палмер: Боттас действовал излишне осторожно

Сайнс: В Монце нас ждёт увлекательная борьба

Предсезонные тесты в 2021-м сокращены до трёх дней

Андреас Зайдль: Вопрос в том, когда Ferrari отыграется

Закрыть