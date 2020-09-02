Видео: Кими Райкконен весело рассказывает о Монце

Традиционно перед каждым этапом Формулы 1 гонщики рассказывают об особенностях трассы, на которой им предстоит выступать через несколько дней. Перед Гран При Италии пресс-служба Alfa Romeo опубликовала короткий фрагмент того, как записываются подобные комментарии.

В ролике представитель команды просит Кими Райкконена назвать три поворота Монцы, на что чемпион мира 2007 года отвечает в своём фирменном стиле: «Первый, второй и третий!».

Комментарий команды к ролику не менее лаконичен, чем ответ Кими: «В точку!»

Nailed it 👌🏻 pic.twitter.com/R6qTOTike6 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 1, 2020