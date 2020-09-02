Среда, 2 сентября, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВольфф: Мы хотим обратить ограничения в свою пользу
Автоспорт

Вольфф: Мы хотим обратить ограничения в свою пользу

AdminНет комментариев
Добавлено

На Гран При Италии вступит в силу запрет на использования разных режимов работы двигателя в квалификации и в гонке. Руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф заявил, что команда постарается добиться преимущества за счёт этого запрета.

Тото Вольфф: «В прошлые годы команда не лучшим образом выступала в Спа, здорово, что в этом году мы смогли переломить тенденцию и уехать из Бельгии с победным дублем.

Читайте также:  Зак Браун: В конце года мы поговорим с Фернандо

Несколько недель назад в Сильверстоуне я стоял на трассе и смотрел, как наши машины проезжают повороты Maggotts и Becketts. В прошлый уик-энд в Спа я смотрел прохождение поворотов Malmedy и Pouhon с бортовых камер – на меня произвело сильное впечатление, в каком агрессивном стиле W11 проходила повороты. Это демонстрирует, какие колоссальные усилия приложили все в Брэкли и Бриксуорте для создания такой мощной машины.

Читайте также:  В Alfa Romeo показали новую машину

Вторая и третья гонки третьей в сезоне серии строенных этапов пройдут в Италии – в Монце и Муджелло. Знаменитый «Храм скорости» – настоящая гоночная трасса, на которой необходимо обеспечить минимальное лобовое сопротивление за счёт низкой прижимной силы, а высокая скорость на прямых важна для достижения хорошего результата. В прошлые годы обладатель поула часто выигрывал гонку, что делает квалификацию особенно важной в Италии.

Читайте также:  Джордж Расселл: Дождь - это наш шанс

Мощность двигателя и важность квалификации делают Монцу идеальной трассой для оценки новой технической директивы, которая окажет влияние на ход Гран При Италии. Директива TD/037-20 предписывает командам использовать один режим работы двигателя в квалификации и в гонке. Интересно посмотреть, как это повлияет на расстановку сил в субботу и воскресенье. Мы с радостью принимаем этот вызов и намерены обратить его в свою пользу».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Хельмут Марко: Мы продолжаем борьбу за титул

Цена билетов на гонку в Муджелло превышает 1000 евро

Две зоны DRS в Монце

Кими Райкконен: Нужно прибавить, чтобы заработать очки

Маттиа Бинотто не хочет отвечать Тото Вольффу

Закрыть