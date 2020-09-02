Вольфф: Мы хотим обратить ограничения в свою пользу

На Гран При Италии вступит в силу запрет на использования разных режимов работы двигателя в квалификации и в гонке. Руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф заявил, что команда постарается добиться преимущества за счёт этого запрета.

Тото Вольфф: «В прошлые годы команда не лучшим образом выступала в Спа, здорово, что в этом году мы смогли переломить тенденцию и уехать из Бельгии с победным дублем.

Несколько недель назад в Сильверстоуне я стоял на трассе и смотрел, как наши машины проезжают повороты Maggotts и Becketts. В прошлый уик-энд в Спа я смотрел прохождение поворотов Malmedy и Pouhon с бортовых камер – на меня произвело сильное впечатление, в каком агрессивном стиле W11 проходила повороты. Это демонстрирует, какие колоссальные усилия приложили все в Брэкли и Бриксуорте для создания такой мощной машины.

Вторая и третья гонки третьей в сезоне серии строенных этапов пройдут в Италии – в Монце и Муджелло. Знаменитый «Храм скорости» – настоящая гоночная трасса, на которой необходимо обеспечить минимальное лобовое сопротивление за счёт низкой прижимной силы, а высокая скорость на прямых важна для достижения хорошего результата. В прошлые годы обладатель поула часто выигрывал гонку, что делает квалификацию особенно важной в Италии.

Мощность двигателя и важность квалификации делают Монцу идеальной трассой для оценки новой технической директивы, которая окажет влияние на ход Гран При Италии. Директива TD/037-20 предписывает командам использовать один режим работы двигателя в квалификации и в гонке. Интересно посмотреть, как это повлияет на расстановку сил в субботу и воскресенье. Мы с радостью принимаем этот вызов и намерены обратить его в свою пользу».