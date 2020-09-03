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Лука ди Монтедземоло о ситуации в Ferrari…

отAdmin

Сен 3, 2020

В эфире RTL бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло комментировал ситуацию в команде…

Лука ди Монтедземоло: «Переход на гибридные силовые установки в 2014-м нам очень дорого стоил. Мы недооценили сложность этого проекта. В Италии не было опыта работы с гибридными моторами, а в Германии он был.

Но очевидны и другие проблемы. У людей, которые руководили Ferrari после 2014 года, не было ни опыта работы в Формуле 1, ни соответствующей компетенции. Они считали, что побеждать в Формуле 1 – это довольно просто.

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Было ошибкой отпустить из команды Джеймса Эллисона, но ещё большей ошибкой стало приглашение в команду людей из подразделения дорожных машин. В Формуле 1 нужны совершенно другие навыки.

Энцо Феррари говорил мне, что если есть лучший гонщик, я должен его нанять. Это касается и инженеров. Чтобы добиться успеха, нужно работать с лучшими, и эти инженеры должны воспитывать новые таланты внутри команды.

Приглашение Феттеля? Я считаю это решение верным. Себастьян никогда не создавал проблем, хорошо работал в команде. За рулём не самой конкурентоспособной машины он выигрывал гонки, которые другие бы не выиграли.

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Мне не понравилось, как и когда в Ferrari решили расстаться с Себастьяном. Перемены – часть жизни, вопрос в том, как вы их делаете».

Источник:www.f1news.ru

от Admin

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