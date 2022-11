10 лет назад в Абу-Даби Кими изрёк знаменитую фразу

Исторические события бывают разные, какие-то из них более значимые, какие-то менее, но иногда бывает, что в памяти человечества остаются вроде бы не самые важные детали, связанные с той или иной датой.

Десять лет назад, 4 ноября 2012 года, Кими Райкконен, выступавший тогда за Lotus F1 Team, лидировал в Гран При Абу-Даби, а в пяти секундах позади неслась Ferrari Фернандо Алонсо, и команда хотела сообщить об этом своему гонщику.

Но его эта информация совершенно не интересовала, и по радио прозвучала фраза, которой суждено было стать исторической.

«Просто оставьте меня в покое, я знаю, что делать!» – ответил Кими Саймону Ренни, его тогдашнему гоночному инженеру. Он действительно знал, ведь в тот день он выиграл гонку – к безграничной радости команды и его многочисленных болельщиков.

Как пишет финская газета Ilta-Sanomat, эта фраза часто цитируется не вполне точно: «Оставьте меня в покое, я знаю, что делаю!». Т.е. в оригинале её вторая часть была «I know what to do», а не «I know what I’m doing».

Казалось бы, мелочь, но если уж мы говорим об историческом изречении, то по возможности надо цитировать ближе к тексту.

Впрочем, тому, что фраза осталась в памяти народной в неточной редакции, способствовал сам Кими, потому как после той гонки он прислал команде 500 футболок, на которые были нанесены эти слова, завизированные подписью самого финна.

Много бензина утекло с той поры, в конце прошлого года Кими завершил карьеру в автоспорте, но в минувшем августе вновь порадовал поклонников его таланта, выступив в гонке NASCAR на американской трассе Уоткинс-Глен.

Джастин Маркс, владелец команды Trackhouse Racing, пригласивший Райкконена, не исключает, что мы ещё увидим финна за рулём машины NASCAR: «Время, проведённое в компании Кими и его семьи, доставило мне настоящее удовольствие. И я считаю, что в той гонке он отлично справился с задачей. Если бы не авария, он мог бы финишировать в первой десятке или хотя бы среди первых 15-и гонщиков – мы разработали для него хорошую тактику.

Я по-прежнему считаю, что Кими ещё вернётся за руль нашей машины, пока он не скажет обратного. Когда сезон завершится, мы с ним это обсудим…»

В тот момент, когда в Chevrolet Camaro №91 врезалась другая машина, Кими ехал на 8-й позиции, и всё закончилось сходом. В любом случае, в тот день было впечатление, что он по-прежнему знает, что надо делать.

А когда после гонки его спросили, планирует ли он ещё выступать в серии NASCAR, Кими ответил в своей обычной манере: «Там будет видно».