20 минут до старта: Комментарий Фредерика Вассёра

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По словам Фредерика Вассёра, руководителя Ferrari, у его команды есть все основания для уверенного настроя перед Гран При Лас-Вегаса, ведь машина SF-23 способна на хороший и стабильный темп.

Фредерик Вассёр: «Шарль Леклер стартует с поула и надеюсь, поборется за победу, ведь с самого начала уик-энда наша машина отличается очень хорошим и стабильным гоночным темпом, но теперь нужно постараться всё собрать воедино.

Мы понимаем, что придётся непросто, поскольку резина подвержена гранулированию, но надо как-то этого избежать. Впрочем, давайте сначала посмотрим, как сложится старт, как нам удастся преодолеть 1-й поворот, но в целом у нас есть основания для уверенного настроя.

Неприятности, произошедшие на тренировках с Карлосом Сайнсом и полученный им штраф остались в прошлом, но к этой теме мы вернёмся на следующем неделе, а сейчас важно сосредоточиться на предстоящей гонке. У Карлоса отличный темп, и мы надеемся, что он сможет отыграться и заработать очки».