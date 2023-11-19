Болельщики в Лас-Вегасе подали иск против Liberty Media

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Первая гонка на новой городской трассе в Лас-Вегасе, пожалуй, не разочаровала, поскольку прошла по довольно любопытному сценарию, и мы увидели интересную борьбу, однако начало уик-энда, которого многие очень ждали, получилось смазанным, и это ещё мягко сказано.

Болельщики, даже по меркам Формулы 1 дорого заплатившие за возможность посмотреть первые тренировки в Лас-Вегасе, по сути, мало что увидели, поскольку первая сессия, проходившая поздно вечером в четверг, закончилась уже после четырёх кругов, после чего была очень долгая пауза, а затем публику попросили удалиться с трибун, и мы об этом рассказывали.

Разумеется, зрители были оскорблены в лучших чувствах, тем более что организаторы гонки даже не сочли нужным извиниться перед ними и не собираются возвращать деньги, а лишь предложили ваучеры на приобретение сувенирной продукции.

Как сообщает агентство AFP, болельщики в штате Невада подготовили коллективный иск против Liberty Media и уже подали его через местные юридические конторы Dimopoulos Law Firm и JK Legal & Consulting. По информации других источников, общее количество истцов около 35 тысяч, и каждый из них требует компенсации в размере $30 тысяч, так что общая сумма иска выглядит впечатляюще.

В качестве ответчиков в иске фигурируют корпорация Liberty Media и компания TAB Contractors, Inc., которые обвиняются в нарушении контракта, халатности и недобросовестной конкуренции.

«Мы защищаем права болельщиков, ведь они преодолели большие расстояния и заплатили деньги за билеты, но не получили того, на что рассчитывали, – прокомментировал в интервью Reuters Стив Димопулос, владелец и ведущий специалист адвокатской конторы Dimopoulos Law Firm. – С предложенной компенсацией есть целый ряд проблем. Понятно, что ваучер на $200 – недостаточное возмещение.

Вероятно, многие болельщики вообще этого не хотят, они требуют, чтобы им вернули деньги. Но есть и дополнительные вопросы: как насчёт тех людей, кто приехал издалека, потратив огромные суммы на авиабилеты и номера в отелях?..»

Можно ожидать, что это только начало, и за первым иском последуют другие, в том числе связанные с неизбежными неудобствами, доставленными Формулой 1 жителям Лас-Вегаса и местному бизнесу.

Вот, например, что в эфире телеканала CBS заявил Уэйд Бон, хозяин круглосуточного магазина товаров повседневного спроса, который лишился значительной части посетителей из-за того, что во время строительства трассы и проведения гонки путь к его мини-маркету был заблокирован: «Нам здесь Формула 1 не нужна. Я потерял примерно 80% доходов, и теперь мы предоставлены самим себе и просто идём ко дну».

Другой местный житель, Джефф Токо, выразил своё недовольство в более мягкой форме: «Будем надеяться, что в Формуле 1 извлекут урок после того, что произошло в этот первый год, и смогут многое исправить к следующему году, и в дальнейшем всё пройдёт более гладко».