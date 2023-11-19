Марио Изола: Наш прогноз оказался верным

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В Лаг-Вегасе многие жаловались на быстрое гранулирование шин и нехватку сцепления, но в Pirelli считают, что всё прошло нормально…

Марио Изола: «Это были полтора часа зрелищной гонки,

Которая порадовала зрителей в Лас-Вегасе, как и тех, кто следил за ней по ТВ. Обгоны, столкновения, выезды автомобиля безопасности, ошибки и удачные манёвры гонщиков – всё лучшее, что есть в Формуле 1, уместилось в 50 кругов. Это отличная реклама Формулы 1 в США, идеальное сочетание гонок и шоу, примером чего стала церемония вручения призов.

Мы увидели, что наш прогноз оказался верным – разница между стратегией одного пит-стопа и двух оказалась невелика. Шины Hard хорошо сработали в гонке, хотя и немного страдали от гранулирования. Шины Medium, выбранные на старте тремя четвертями участников, тоже вели себя хорошо, хотя и требовали более бережного обращения, особенно на ранних этапах. Фактически, даже те, кто боролся за победу, как Леклер, смогли продлить первый отрезок почти до половины дистанции.

Шины Soft, использовавшиеся на старте только Строллом и Цунодой, обеспечили хорошее преимущество на первых кругах, но были менее конкурентоспособны на длинной дистанции.

Сегодня мы вновь увидели, как изменились условия на трассе из-за того, что ночью она была открыта для дорожного движения, что усилило гранулирование».